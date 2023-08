Viking-toget ruller videre: Tok sin niende strake seier

Ellevill storkamp endte med poengdeling

To VAR-annulleringer, tverrliggerskudd og gigantiske muligheter. Storkampen mellom Chelsea og Liverpool hadde det meste, bortsett fra en vinner.



Det var Liverpool som scoret først i kampen etter et nydelig angrep. Mac Allister slo en lang ball mot Salah som tok den med seg ute på siden. En fantastisk pasning senere, endte kula hos Luis Diaz som enkelt satte den i mål. Deretter traff Salah både tverrliggeren og mål med to skudd, men målet ble VAR-annullert for offside.



Da grep Chelsea muligheten. Etter et hjørnespark holdt hjemmelaget trykket oppe. Ballen endte hos debutant Disasi som skled ballen i mål. Bare minutter var senere fikk også Chelsea annullert en scoring for offside.



2. omgang var tidvis et fyrverkeri, men det ble ikke flere mål. Dermed endte kampen 1-1.