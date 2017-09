Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg har ikke mange ord. Det er vanskelig å stå her og forklare enda en overtidsscoring mot oss. Jeg synes synd på supporterne. Jeg synes ikke de fortjente dette, sier Viking-trener Ian Burchnall til Eurosport.

Burchnall mener dommeren la til for mye tid på slutten.

– Jeg synes vi er bra med i 75 minutter, de skapte ikke mye. Men når de får 1-1 blir vi litt nervøse. Det er frustrerende å se dumme situasjoner oppstå på slutten, sier han.

– Jeg skal ikke skylde på andre. Men de får corner etter 94 minutter og da er overtiden over. De får to cornere etter det og scorer på den ene. Når overtiden er over - så er den over, sier han videre.

Fortsatt mulig

For fem minutt på overtid ble Vegard Skjerve matchvinner med sin 2-1-scoring for Haugesund.

Kristoffer Haugen ga Viking ledelsen ett minutt på overtid i første omgang.

Alexander Stølås utlignet for FKH etter 78 minutters spill før Viking nok en gang tapte seieren helt på slutten.

Det var Vikings fjerde tap på rad. Og laget virker fortapt i bunnen av tabellen. Haugesund er derimot med i medaljekampen for fullt.

– Inntil det er umulig å holde seg er det mulig, svarer Viking-treneren på spørsmål om hva de nå må gjøre for å unngå nedrykk.

Viking har ledet de fem siste kampene, men kun fått med seg ett poeng. Laget har mistet åtte poeng på overtid denne sesongen.

– Det var deilig, vi trengte den for å sette trykk på topplagene, sier Haugesund-trener, sier Eirik Horneland til NTB.