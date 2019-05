Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vi fikk en respons i andre omgang fra flere av spillerne som var dårlige i første omgang, spesielt Zymer Bytyqi, han var usynlig. Han fikk tydelig beskjed om at han måtte heve seg i pausen, og det gjorde han, heldigvis, smiler Berntsen.

Viking slo ut 4. divisjonslaget, men det satt langt inne.

De fleste tilskuerne i sola på Jæren kunne lukte cupbomba på Frøyland stadion i pausen. Vertene tok ledelsen fem minutter før hvilen.

I første omgang fremsto ikke eliteserielaget Viking som storebror, men etter en kraftsalve fra treneren i pausen, kom de mørkeblå ut som en bedre utgave.

22-åringen scoret først etter 55 minutter og deretter åtte minutter senere. Før timen var spilt, var kampen snudd av Bytyqi. Kristian Thorstvedt satte inn 3-1-målet, og den berømte spikeren i kista.

– Det lugga litt mye i første omgang, det var litt død. For oss var det helt nødvendig å prate ut i pausen, snakke om tingenes tilstand, sier Bytyqi etter kampen.

– Den første omgangen må vi bare sette en rød strek over. Vi må ta med det gode vi gjorde i andre omgang. Du ser at gutta senket skuldrene etter hvert, legger tomålsscoreren til.

Storebror Bjarne slapp med skrekken mot lillebror Alf Ingve

Det var lillebror mot storebror i dobbelt forstand på Jæren i cupens første runde.

Alf Ingve Berntsens Frøyland sjokkerte Bjarne Berntsens Viking, men storebror viste muskler med tre mål på 15 minutter.

For brødrene Berntsen, som ledet hvert sitt lag, var det et spesielt møte. Aldri før har de møtt hverandre som fotballtrenere, ifølge NTB. I forkant av kampen ga Viking-sjef Bjarne Berntsen uttrykk for at han var nervøs før møtet med lillebroren.

Og det hadde han all grunn til.

– De var veldig gode. Bedre enn jeg hadde forventet, sier Vikings trener Bjarne Berntsen etter kampen.

– Jeg synes det var en imponerende prestasjon av Frøyland.

– Vi begynte å bli slitne etter hvert. Det ble en ganske stor forskjell på lagene utover i kampen, men jeg synes vi viste oss frem fra en god side i dag. Det var fint for gutta å få prøvd seg mot eliteseriemotstand, forteller 4. divisjonslagets trener.

Viking har en forferdelig NM-statistikk de siste årene. I alle de tre foregående sesongene har klubben røket ut mot 2. divisjonslag tidlig i cupspillet.

I 2018 sa det stopp mot Bryne i 2. runde (0-1), i 2017 ble Egersund for sterke i samme runde (1–3) og i 2016 tapte de for Vidar 3. runde (1-2).