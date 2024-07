Viking seiret i toppkampen mot Molde

Drømmestart for Mol og Sørum i OL

De regjerende OL-mestrene Anders Mol og Schristian Sørum hadde full kontroll mot de chilenske fetterne Marco og Esteban Grimalt.

– Det ble overkjøring, sier Max sin ekspert Jan Kvalheim.

Det norske laget vant 2–0 i sett. De vant det første settet 21–14 og det andre med sifrene 21–16.

Kampen ble spilt i spektakulære omgivelser på sandvolleyballarenaen som ligger like foran Eiffeltårnet. Det var tilnærmet fullt på arenaen.

– Det var dritmoro å spille der inne. Allerede stappfullt og vanvittig trøkk. Det er umulig å ikke bare smile og kose seg der ute, sier Mol til NRK.

Etter en jevn åpning i første sett viste Mol og Sørum sin klasse og vant til slutt settet komfortabelt.

Spesielt Sørum imponerte NRKs ekspert Vegard Høidalen i det første settet.

– Christian Sørum har vært veldig god så langt i kampen. Han har spilt feilfritt, har hatt fantastiske servemottak og fulgt opp med en rekke klasseangrep, sier han.

I det andre settet fortsatte de storspillet, til tross for at også det startet jevnt.

– Jeg følte vi hadde relativt god kontroll i det andre, sier Mol til Max.

Høidalen var imponert over hva de norske gutta viste i det andre settet.

– De leker her nå, Anders og Christian. De gjør glimrende handlinger hele veien. Chilenerne spiller godt, men får ikke betalt for gode handlinger som de gjør gang etter gang. Anders og Christian er veldig solide her, sier han.