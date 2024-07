Viking mister førstekeeperen – Patrik Gunnarsson klar for belgiske Kortrijk

Islandske Patrik Gunnarsson er ferdig i eliteserieklubben Viking og skal spille for belgiske Kortrijk framover.

Det bekrefter Viking i sine mediekanaler.

Stavanger-klubben meldte lørdag kveld at 23-åringen skulle reise til Belgia søndag for å gjennomføre medisinsk test og sluttføre kontrakten. Like før holdt han nullen mot Kristiansund i sin siste kamp for klubben.

Islendingen kom til Viking fra engelske Brentford i 2022, men var også på lån i Stavanger i 2021. Han spilte 90 kamper for Viking.

(NTB)