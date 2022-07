Viking med Europa-bragd etter kjempetabbe – nærmer seg stort millionbeløp

– Det er helt, helt sykt. Man skulle hatt pulsbelte alle som satt der. Det er vanvittig og utrolig hva bare et par sekund kan gjøre med kroppen, man mister det helt, sier Zlatko Tripic til NRK.

– Det var veldig deilig. Jeg tror det er første gang jeg spiller i Europa. Jeg er veldig glad for at jeg fikk spille, sier en glad og ydmyk matchvinner.

Viking-spissen fra Guinea fikk en gavepakke av Sparta Praha-forsvaret da Niklas Sandberg snappet opp en løs pasning mot keeper Dominic Holec.

Sandberg fant Traore som fikk enkel jobb på åpent mål, og Stavanger-publikummet eksploderte.

Se høydepunktene fra Vikings bragd her. Du trenger javascript for å se video. Se høydepunktene fra Vikings bragd her.

– Det er mye glede og lettelse nå. Vi er veldig lykkelige og skal sette pris på slike øyeblikk Det var sterkt å mobilisere så mye midt i fellesferien, sier Tripic til NRK.

Viking-trener Morten Jensen tok bragden litt roligere.

– Jeg skal hjem å legge ungene, så det blir vel feiringen min. Men gutta skal vel feire lite gran, sier trener Morten Jensen lattermildt til NRK.

Da kampen ble avblåst kunne man flere tydelig preget Praha-spillere oppløst i tårer. Det tsjekkiske laget regnes som et europeisk storlag og har flere sesonger bak seg i Mesterligaen.

KNUST: Sparta Praha spillerne etter kampen i Stavanger. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Tung start

Det var det tsjekkiske storlaget som tok kommando fra start i Jåttåvågen. Allerede etter tre minutter fikk Sparta-spiss Jan Kuchta en gigantsjanse. Fra snaue seks meter fikk Kuchta avsluttet, men Viking-keeper Patrik Gunnarsson leverte en strålende redning.

Det tsjekkiske presset fortsatte. Jan Fortelny prøvde lykken på volley, men Vikings islending var på plass igjen.

STO FJELLSTØTT: Viking-keeper Patrik Gunnarsson. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Han står der igjen Gunnarson. Oser av trygghet mellom stengene, sa Aulstad.

– Han var strålende i dag, i likhet med hele forsvaret. Hele laget egentlig. Det å bare slippe inn ett mål mot dette Praha-laget er veldig sterkt. Det er et veldig bra fotballag vi møter, sier Jensen

Sparta Prahas midtstopper var også nære med et skudd som Gunnarsson ikke klarte å redde, kun krysstanga sto i veien.

Ett steg nærmere titalls millionbeløp

Det var ikke før tre minutter før pause at man kunne høre ekte nettsus i Stavanger. Høyreback Wiesner slo et presist innlegg og med markeringssvikt i Viking-boksen var Zeleny helt fri til og sendte bortelaget i føringen.

Men «De mørkeblå» svarte lynraskt tilbake. Midtstopper Viljar Vevatne fikk lade kanonen og sendte av gårde et skudd som Sparta Praha-keeper Holec knapt rakk å se før ballen suste i nettmaskene.

– Det var et fantastisk treff og den suste bare inn. Vi trengte den, det var rett før pause, så det var psykologisk viktig når vi gikk inn i garderoben, sier Jensen.

KANONSKUDD: Viljar Vevatne reduserte for Viking med et kanonskudd. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Det hele så ut til å gå til ekstraomganger, før altså Mai Traore ble den store helten.

Viking er to runder unna gruppespill i Serieligaen og flere millioner inn i kassa. Bodø/Glimt fikk snaue 30 millioner kroner da de tok seg til gruppespillet i Serieligaen i fjor.

Motstander i neeste runde blir Motherwell fra Skottland eller Sligo Rovers fra Irland. De regnes som betydelig svakere lag enn Sparta Praha.

En negativ nyhet i all euforien for Stavanger-laget var at Zlatko Tripic nok en gang måtte ut med skade.

– Det går bra med låret, det er ingen hemmelighet at jeg har hatt lite kamptrening de siste ukene. Jeg er glad for at jeg klarte å holde i 80 minutt. Sparta-forsvarsspillerne litt slitne, og det førte kanskje til den feilen, og det er gøy, sier en smørblid Tripic.

Molde og Lillestrøm tok seg også videre i Europa torsdag, men mot betydelig enklere motstand.