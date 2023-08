Viking henter tilbake spiller

Den newzealandske midtbanespilleren Joe Bell (24) er klar for Viking igjen. Han har skrevet under en avtale på fire og et halvt år.

Det bekrefter Stavanger-klubben til TV 2. Bell kommer fra danske Brøndby, klubben han forlot Viking for etter fjorårssesongen.

– Det har vært et vanskelig halvannet år. Jeg hadde en fantastisk tid her og savnet det veldig. Å være tilbake er noe som virkelig gleder meg. Jeg er veldig glad, sier Bell til TV 2.

Bell kom til Viking i 2020 og ble umiddelbart en fast mann i laget. Året etter gikk han til topps på NTB-børsen da sesongen endte med 3.-plass for Viking. Glimt og Viking topper Eliteserien og står begge med 44 poeng etter 19 serierunder.