Viking enig med amerikansk klubb om Brekalo-salg

Norsk talent forlater Manchester United

Det norske stortalentet Isak Hansen-Aarøen forlater Manchester United og fortsetter karrieren i den tyske klubben Werder Bremen.

– Det er det rette steget for meg. Jeg gleder meg til å spille i Bundesliga for en så stor klubb, sier Hansen-Aarøen.

Den tyske klubben bekrefter overgangen på X

– Alle i United vil gjerne ønske Isak lykke til i fremtiden, skriver Manchester United på sine hjemmesider.

Ifølge United.no ønsket Manchester-klubben å beholde Hansen-Aarøen, men 19-åringen reiste torsdag til Bremen for å gjennomføre den medisinske testen.

Hansen-Aarøen har ikke spilt en tellende kamp for Old Trafford-klubbenes førstelag, men har spilt flere kamper for akademiet.

Werder Bremen er nummer ni i Bundesliga etter 19 serierunder.