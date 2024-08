Det er bare å merke seg navnet Jones El-Abdellaoui med en gang. Vålerengas 18-årige gullkalv har fått sitt store gjennombrudd for osloklubben denne sesongen.

Med ni mål på 14 startede kamper (og to som innbytter) er han klubbens toppscorer når to tredjedeler av sesongen er ferdigspilt.

I det utsolgte byderbyet mot Lyn viste han seg frem igjen og satte inn kampens siste mål med en fantastisk prestasjon som sendte Vålerenga opp i 4–2.

– Da jeg fikk ballen av Petter Strand, hadde jeg en følelse av at «nå kommer det et mål». Men jeg hadde ikke i tankene at ballen skulle så langt opp i krysset som den gjorde, sier El-Abdellaoui til NRK.

Målet var en perle. Det sier sitt at han ikke mener det er hans fineste i karrieren. Den kom mot Moss for noen uker siden, synes han selv.

– Sinnssykt å se ham spille

Vålerenga-kaptein Christian Borchgrevink er ikke i tvil om at klubben sitter på en skikkelig juvel i 18-åringen.

– Han har vært fantastisk god for oss og har en X-faktor i farten sin. Men nå har han tatt det enda et steg videre. Fra å være en høyrekant med god høyrefot, har han begynt å hamre inn mål med venstrefoten. Det er helt sinnssykt å se ham spille fotball om dagen, sier Borchgrevink til NRK.

HYLLER LAGKOMPISEN: Vålerenga-kaptein Christian Borchgrevink er full av lovord om klubbens nye juvel. Foto: Annika Byrde / NTB

El-Abdellaoui er den nyeste i rekka av familiemedlemmer som preger norsk fotball.

Han har ikke mindre enn tre kjente fotballfettere i Mohammed «Moa» Abdellaoue, Mustafa «Mos» Abdellaoue og Omar Elabdellaoui.

Fikk melding av Moa

Særlig Moa har fått høre det i det siste, nå som El-Abdellaoui oftere og oftere viser frem venstrefoten sin, den samme foten Moa skapte seg en strålende fotballkarriere med både for klubb- og landslag.

– Jeg mobber Moa litt nå, fordi jeg har fått bedre venstrefot enn ham, flirer 18-åringen.

STJERNEFETTER: Moa hadde et strålende venstrebein. Nå har Jones El-Abdellaoui fått det samme. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Da El-Abdellaoui satte inn det han mener er karrierens fineste scoring i 2-0-seieren borte mot Moss tidligere i år, tikket det inn en SMS fra nettopp Moa etter kampen.

– Han var litt sjokkert etter Moss-kampen. Da sendte ham meg en melding og skrev: «Har du fått venstrefot?» Så nei, det er bare morsomt, sier unggutten.

Moa har ikke besvart NRKs henvendelse så langt.

El-Abdellaoui er imidlertid ikke i tvil om at fetterne ønsker det beste for ham og karrieren han står overfor.

VIF-juvelen bruker fetterne aktivt i jakten på å bli bedre som fotballspiller.

– Det har vært utrolig bra for min del at de er der for meg når jeg trenger det. Jeg bare stiller dem spørsmål hvis det er noe jeg lurer på, og de hjelper til med det som trengs. Jeg har sett opp til dem siden jeg var bitte liten, så de hjelper meg med det jeg trenger.

– Hva er det du spør dem om?

– Det er spesielt perioder hvor det er litt tøffere. Hvordan man løser slike situasjoner, eller hvordan man kan bli enda farligere i boksen og slike ting, forteller han.

Gir 18-åringen spesielt ansvar

Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson sier til NRK at han tror klubben kunne solgt El-Abdellaoui «i dag» om de hadde ønsket det.

I stedet forlenget de nylig kontrakten hans ut 2027 og sitter med gode kort på hendene om større klubber kommer luskende.

Jonsson trekker frem 18-åringens personlighet som en stor styrke og en pekepinn på at dette er en spiller som kommer til å lykkes.

– For å ta et eksempel: Kommer det nye spillere, setter vi ofte de yngre på rom med Jones. Da vet vi at de blir godt ivaretatt. Han er fantastisk imøtekommende, blid og hyggelig, og har et åpent sinn hele tiden. Uansett om han har spilt eller ikke har spilt. Det er en egenskap som vi setter veldig pris på, sier Jonsson til NRK.

ROSES FOR VÆREMÅTEN: Jones El-Abdellaoui får mye ansvar også utenfor banen. Foto: Annika Byrde / NTB

El-Abdellaoui smiler når han hører attesten fra den svenske VIF-sjefen.

– Jeg er en ekstrovert person og har ikke så mye imot å bli kjent med nye mennesker. Jeg føler det er viktig å være en god person også. Jeg syns det bare er koselig når man får nye spillere opp på laget. Jeg har vært ny spiller en gang i en annen garderobe, og de tok meg imot veldig godt. Så da vet jeg hvor mye det betyr når noen gjør det mot deg, sier han.

– Kan tjene gode penger

Kontraktsforlengelsen til 2027 betyr at Vålerenga har god kontroll på situasjonen til angrepsspilleren som har landskamper for Norge G15, G16, G17 og G18, men som for øvrig også kan spille for Marokko. Han har ennå ikke bestemt seg for hvilken nasjon han vil representere.

Joacim Jonsson håper imidlertid Vålerenga-supporterne får nyte godt av 18-åringens kvaliteter i lang tid.

– Vi ønsker at Jones skal prestere på toppnivå og at han skal få gode opplevelser med Vålerenga. Men verden er jo sånn at spillerne noen ganger kommer til å ønske seg til en større arena. Fotball er jo også business, og det er økonomi i det hele også. Det er et bein å stå på for en fotballklubb, og naturligvis kan klubben tjene gode penger på det. Men det er ingenting vi stresser med, sier han.

El-Abdellaoui stresser heller ikke med å komme seg til en større klubb.

– For min del er det viktig å være tålmodig og fortsette å gjøre det jeg kan på banen. Så tror jeg alt skjer i riktig tid. Jeg skal bare være tålmodig og heller dra når både klubben og jeg føler vi er klare, sier han.