VIF-topp om Rekdals avgang: – Mange sterke personligheter

Fredag ettermiddag kom nyheten om at Rekdal er ferdig i klubben.

– Jeg er på ingen måte overrasket over det. Jeg ser ikke for meg Kjetil i en rolle som sportslig leder. I mitt hode er han en klassisk trener med voldsomt engasjement, sier NRKs fotballekspert Karl-Petter Løken om avgangen.

Det er helt i tråd med ekspertenes spådom etter ansettelsen av Ronny Deila i juli. Samme dag uttalte flere eksperter seg tvilende til Rekdal-Deila-samarbeidet.

Mange sterke personligheter

Det var med andre ord ikke plass til både Ronny Deila og Kjetil Rekdal i klubben.

– Det er mange sterke personligheter i Vålerenga. Ronny har tydelige meninger, og Kjetil sier ifra. Legger du meg oppi dette så er det klart at det blir mange sterke personligheter, sier daglig leder i Vålerenga Erik Espeseth.

– Hva er det som gjorde at samarbeidet ikke fungerte?

– Sterke personligheter, litt kulturforskjeller og forskjellige levestiler, svarer Espeseth.

I sitt avskjedsbrev til Vålerenga snakket Rekdal om «onde tunger utenfor huset», men både han og Espeseth avviser konflikt.

– Det skal være en viss dynamikk, og du skal ikke være enig om alt. Det er litt av vitsen, ellers kunne én person drevet alt. Du trenger flere til å sparre med og ha litt ulike meninger. Så jeg er ikke kjempeoverrasket, påpeker Karl-Petter Løken.

– Mistet gnisten

NRK-eksperten har dog sett en endring hos Rekdal etter at Deila har kommet til Vålerenga.

– Det virket som han mistet gnisten litt i løpet av fjoråret, sier Løken.

– På hvilken måte?

– Jeg følte litt fra utsiden at han ikke hadde det samme engasjementet og det samme trykket han har hatt over mange år. Det er det som har preget Kjetil som trener.

Espeseth avviser at det ligger konflikter bak Rekdals avgang, selv om Rekdal ga seg en måned inn i 2017. Etter at Ronny Deila tok over trenerjobben var planen at Rekdal skulle bekle rollen som sportslig leder.

– Det blir bare spekulasjoner, men det kan være at han følte på det allerede i fjor høst, og at han hadde lyst til å fortsette og se om gnisten og driven kom tilbake i år. Det er sånn sett spesielt at han gir seg en måned inn i det nye året, sier Løken.