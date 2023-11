– Det er veldig mange som sender melding til meg, det skal gudane vite. Det er nok av mentaltrenarar i Noreg, det har eg oppdaga dei siste vekene, seier sportssjef Joacim Jonsson til NRK.

Herrelaget til Vålerenga er i krise og står i fare for å rykke ned for første gang på 23 år. Klubben skjelv i grunnvollane før skjebnemøtet mot Stabæk søndag.

Etter at Sandefjord slo Aalesund hamna hovudstadsklubben på direkte nedrykk. Tre kampar står igjen. Mot Stabæk, HamKam og Tromsø. Kvar kamp blir som ein cupfinale, som det heiter.

LOV TIL Å SMILE: Geir Bakke viser fram gliset sjølv om han ikkje har grunn til det. VIF-sjefen må takle stresset i nedrykksstriden, men søv framleis godt om natta. Foto: Jørn Andre Lien, NRK

Takka nei til hjelp

Sjølv om det har vorte ei rekkje nedturar for Vålerenga-herrane i haust, har dei takka nei til all hjelp utanfrå.

– Det er folk som ønskjer å bidra inn og som meiner at dei har resepten på dette problemet. Sånn er det ofte, det blir gribbane sitt landsmøte når situasjonen blir som den blir. Då skal alle vere med og løyse det. Og det går ikkje, seier Jonsson.

I fjor tilsette klubben Ann-Helen Gamlesanne som mental trenar. Jonsson opplyser at ho er der fleire gongar i veka, og at klubben er godt nok rusta som det er .

– Vi har dei ressursane vi treng. Vi har jo ein mental trenar allereie. Vi har det som skal til for å stå rusta til dei siste kampane. Det er berre å gå ut og gjere jobben på søndag, seier sportssjefen.

– Kor mange førespurnader frå mentale trenarar har du fått?

– Det er mange, og det har vore mange gjennom hausten. Dei har vel trua på seg sjølv, og det er bra det, seier Jonsson.

– Ikkje flykte

NRK er på Valle onsdag ettermiddag. Treninga er ferdig. Nokre få er igjen for å drive med avslutningstrening. Mohamed Ofkir tek nokre løpedrag for seg sjølv over kunstdekket på Oslo aust.

Ein november-bleik Geir Bakke ventar på NRK nedtrykt i ein stol. Men smiler tappert når han reiser seg. Trenaren har ikkje gitt opp håpet om overleving i Noregs toppdivisjon. Slik taklar klubben det mentale presset ifølgje VIF-sjefen.

– Vi snakkar saman om situasjonen. Vi snakkar både fag og om korleis det er å vere i ein litt pressa situasjon, og at det er ein del av fotballen og idretten. Og at nokre gongar er ein i den situasjonen, og så må ein jobbe med det som utgangspunkt, og handtere det.

– Vi må angripe situasjonen og ikkje flykte frå den.

– Gjer de nokre spesielle grep i dagane før møtet mot Stabæk?

– Nei, vi samlar oss og konsentrerer oss om fag og kva vi skal prøve å få til, svarar han tørt.

– Korleis har du det i denne situasjonen?

– Eg har det relativt greitt. Eg har vore med på ulike scenario i løpet av mange år. Og så er det alltid meir stressande slik tabellen er no, enn når ein cruisar fritt og trygt. Og det kjenner ein jo på kroppen. Men det gjer jo alle, og det er jo nettopp det vi skal få til saman, seier Geir Bakke.

Orkar ikkje dødtid

Etter intervjuet går han inn i garderoben og låser døra. Kvart sekund som er igjen av sesongen blir brukt til å preppe spelarane til den attståande lidinga.

Høgreback Christian Borchgrevink seier han ikkje orkar dødtid før den ville kampen mot Stabæk. Han må aktivisere seg også etter trening.

– Det er slitsamt og veldig utfordrande. Eg må ikkje bli spist opp. Det må ikkje la det tappe deg. For min del handlar det om å flytte fokus så mykje som mogleg bort frå situasjonen. Eg må halde meg «bizzy» på andre måtar etter at eg er ferdig her på Valle, seier han.

– Eg har ein kjærast som ventar heime som eg kan gjere ting med, og venner og familie. Eg må forsvinne litt inn i andre ting, seier forsvararen.

AKTIV: Christian Borchgrevink har det tøft i nedrykksstriden og orkar ikkje dødtid etter treninga på Valle. Foto: NTB

Også hos supporterane er det stille før stormen. Klanen har bestemt å møte opp på siste trening før søndagens skjebnemøte.

– Det er for å vise at vi står saman om dette. At det ikkje skal følast for spelarane at dei står aleine i driten. Vi er vel så mykje nede vi også, seier talsmann Sebastian Hytten til NRK.

– Det er herleg. Dei har vore flinke sjølv om vi har slite. Og dei kjem i hopetal og dei held det gåande. Det er meir slik «at kva kan vi gje tilbake til dei». Om vi kan møtes og sjå kvarandre i auga dagen før kamp er det veldig hyggeleg, seier Geir Bakke.