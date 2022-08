VIF-opptur fortsetter etter seier mot Aalesund

Odin Thiago Holm (19) og Osame Sahraoui (21) tok ansvar og satte fyr på kampen da Vålerenga slo Aalesund 4-0 på hjemmebane i Eliteserien søndag kveld.

Vålerenga hadde lenge trøbbel med å bryte ned et lavtliggende Aalesund-lag i Oslo, og et blokkert skuddforsøk fra Osame Sahraoui var det nærmeste de blåkledde kom nettsus mot den oransje forsvarsveggen før pause.

I det klokken bikket 60 minutter løsnet det for hovedstadslaget. To minutter senere økte Osame Sahraoui ledelsen med en perle av et skudd.

Derfra og ut ble søndagens kamp en eneste stor parademarsj for Dag-Eilev Fagermos gutter. De blåkledde fortsetter med det sin strålende form i Eliteserien, og Oslo-laget står nå med fem strake seirer i serien for første gang siden 2010-sesongen.

Vålerenga rykker med det opp på en sjetteplass i Eliteserien. (NTB/NRK)