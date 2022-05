VIF-målvakta «rømde» frå nye Toppserien: – Systemet er heilt elendig

– Det er heilt katastrofe. Eg synest systemet er heilt elendig, så eg forstår veldig godt at åtte av ti ikkje likar det, seier Vålerenga-målvakt Guro Pettersen.

Det seier ho i samband med ei uformell spørjeundersøking NRK har sendt ut til alle klubbane i Toppserien, der spelarane skal seie si meining om seriesystemet.

For dei 108 spelarane som har svart på undersøkinga er ganske så samstemde. Åtte av ti deltakarar liker ikkje systemet, og ni av ti vil kvitte seg med sluttspelet til neste sesong.

– Dei første 18 kampane tel ikkje for dei nedste laga. For vår del, så vil vi vinne alle kampane for vi veit det kan gi utteljing i slutten av sesongen. Men for resten av serien, så speler dei ikkje for noko, meiner Pettersen.

UNDERSØKING: NRK har sendt ut ei spørjeundersøking til spelarane i Toppserien. Svært mange er kritisk til dagens seriesystem. Foto: MARIUS SIMENSEN / GRAFIKK / BILDBYRÅN / NRK

Ville vekk frå det nye systemet

Den fritalande målvaktprofilen til Vålerenga hadde nyleg eit opphald i utlandet, nærare bestemt Sverige.

Ho vart verande i to år i Piteå før ho returnerte til Oslo-klubben. No avslører ho at det nye seriesystemet, som vart vedteke tilbake i 2019, var ein grunn til at ho flytta til Sverige.

– Eg drog til Sverige før 2020-sesongen fordi eg var ganske misfornøgd med seriesystemet som skulle komme. Så eg hadde sjukt uflaks at systemet ikkje var der dei to åra eg var i Sverige, så eg fekk oppleve det for første gong. Eg trur òg at det blir siste sesongen (med seriesystemet), fortel Pettersen.

– Du kjenner deg sikker på det?

– Ja, det gjer eg.

Fungerande elitedirektør i NFF, Truls Dæhli, ville likevel ikkje gi eit klart svar på om det kan skrotast allereie til neste sesong. Uansett skal årets sesong naturlegvis fullførast med det nye systemet. Neste sesong kan det komme regelendringar igjen.

– Endringar er alltid vanskeleg å stå i, og det er krevjande. Eg trur det er viktig å stå i endringa og lever med ho på best mogleg måte. Det er allereie sett ned ei gruppe som skal evaluere Toppserien og det er nettopp for at ein kan gjere justeringar til neste sesong, fortel Dæhli til NRK.

KREVJANDE: Elitedirektør i NFF Truls Dæhli seier det er vanskeleg, men viktig å stå i Toppserie-endringa. Foto: Lise Åserud / NTB

– Oppsiktsvekkjande

Richard Jansen og Stabæk er blant dei som har vore sterkt imot det nye seriesystemet. Jansen er overraska over resultatet i undersøkinga til NRK.

– Eg synest det oppsiktsvekkjande at det ikkje var endå fleire. For eg høyrer berre tilbakemeldingar på at ingen liker det. At 20 prosent har trykt på noko anna enn at dei misliker det, overraskar meg litt, seier Jansen, som er Stabæks lagleiar.

Det er fleire som påpeikar at Brann, Vålerenga, Rosenborg og LSK Kvinner er storfavorittar til å kapre dei fire øvste plassane som fører til sluttspel der ein kjempar om meisterligaplass og seriegull.

– Då sesongen byrja, så visste alle kva lag som skulle bli topp fire, og slik ser det ut til å bli òg. Då var spenninga knytt til om eitt lag kan utfordre det fjerde beste laget. Det ser ikkje slik ut førebels. Der trur eg løpet er køyrt, og no førebur vi oss til serien i september. Så dette er strengt teke treningskampar, meiner Stabæk-leiaren.

FULL SLAKT: Richard Jansen seier han ikkje har høyrt om nokon som liker seriesystemet. Foto: NRK

Han kjem med eit råd til dei som bestemmer.

– Mitt råd er å gjere noko med det og finne på noko anna. Det er mange gode forslag med ti lag og nok kampar. Om eit par år bør vi gå tilbake til seriesystem. Hadde sluttspel vore kjempelurt, så hadde det vore innført i Premier League, Serie A, Bundesliga og La Liga, seier Jansen.

Han var òg kritisk til systemet før undersøkinga vart publisert. Det var på NRKs sending av Stabæk mot Røa der han fyrte laus.

– Sportar som har sluttspel er anten teite eller amerikanske – eller gjerne begge deler, sa Jansen.

Håpar undersøkinga gir resultat

LSK-kaptein Emilie Woldvik, som truleg kjem til å spele sluttspelet med dei fire beste, er òg lite fornøgd med dagens system.

– Vi (LSK) ønskjer å spele flest mogleg toppkampar, så det er bra. Men for produktet Toppserien trur ikkje eg dette er rett veg å gå, meiner ho.

KRITISK: Emilie Woldvik håpar NFF vurderer å skrote seriesystemet i Toppserien. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Ho er òg ein av dei som meiner mange kampar kan opplevast som treningskampar utan nemneverdig betydning.

– Eg synest eit vanleg system har fungert veldig bra. Så eg ser eigentleg ikkje nokon grunn til at vi må gjere noko heilt nytt, seier LSK-kapteinen.

– Trur du det blir skrota neste sesong?

– Det kan godt hende. No har de tilbakemeldingar på kva spelarane tenkjer, så eg håpar det blir teke med i betraktninga når ein bestemmer kva som skjer neste sesong.