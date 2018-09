VIF-juvelen Abu reagerer på RBKs tøffe stil: – Det var ikke fair

– Det kommer til å bli interessant. Da de var her behandlet de meg dårlig. Men jeg må forberede meg på det. Mentaliteten må være annerledes, enn da de var her sist, sier Abu - på NRKs spørsmål om hvordan han tror mottakelsen på Lerkendal-matta blir.

– Vi må beskytte disse spillerne, det er ikke tvil om det. Det skal være tøft, men fair. Det er viktig at vi kommer gjennom kampen med en Abu uten skader, sier Deila til NRK.

Ba om beskyttelse

For da lagene møttes til eliteserieoppgjør i Oslo for ni dager siden, rykket blant annet VIF-høyreback Amin Nouri ut i Eurosport og ba om mer dommerbeskyttelse av Vålerenga-juvelen.

Han mente Rosenborg-spillernes eneste måte å forsøke å ta ut Abu ut av kampen på var å «ta beina hans». Abu tok telling ute på sidelinjen én gang, og etter hvert ble han også nødt til å forlate banen.

– Jeg synes ikke det var fair. Dommerne burde gjort noe. Jeg synes behandlingen jeg fikk var veldig tøff, men sånn er det, sier Abu - om det som skjedde søndag for en drøy uke siden.

– På grensen

TØFFE TAKLINGER: Mohammed Abu fikk røff behandling på Vålerenga-midtbanen søndag kveld. Her går han i bakken etter en takling av Rosenborgs Anders Trondsen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

26-åringen, som har en periode under Ronny Deila i Strømsgodset fra før, kom på lån til Vålerenga fra amerikanske Columbus Crew den 10. august og har vært blant Oslo-klubbens aller beste siden.

Vålerenga-trener Ronny Deila reagerte ikke nevneverdig på Rosenborgs behandling av Abu da, men erkjenner – etter å ha sett kampen på nytt – at han nå er av en annen oppfatning.

– I ettertid synes jeg det var på grensen. De var oppmerksomme på ham. Han fikk en del litt for tøffe dueller. Det gjorde at han tråkket over til slutt. Der håper jeg dommerne markerer seg med én gang, sier Deila til NRK – og tenker på den kommende NM-kvartfinalen som spilles på Lerkendal onsdag.

Første gang Hauge hører om det

BER OM INNSPILL: Dommersjef i NFF, Terje Hauge, her fra en Eliteserie-kamp i 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Konfrontert med både Deila og Abus utspill, svarer dommersjef i Norges Fotballforbund, Terje Hauge, slik:

– Det første jeg tenker på er at det er underlig at vi hører det gjennom media. Jeg utfordrer Vålerenga og Ronny med å komme direkte til meg og fotballforbundet, så skal vi ta det på fullt alvor og gå gjennom kampen på nytt igjen når vi får slike innspill fra klubber, trenere og spillere, sier dommersjefen.

Hauge forteller at det å beskytte spillere er noe NFFs dommerstand har hatt som fanesak i mange år. Han sier det spesielt gjelder tekniske spillere som er gode til å holde på ballen lenge. Derfor, sier han, at dommerne i forkant av kampene går gjennom hvilke spillere de skal dømme, hva slags spillertyper de er og hvem de skal være mest oppmerksomme på.

Han bedyrer at han ikke har hørt om situasjonen rundt Abu og Rosenborg før nå.

– Til kampen denne uken så skal vi selvfølgelig være forberedt på alle spillerne. Så er noen sentrale, selvfølgelig. De som får ballen mye, beholder den mye og er teknisk gode med den, de har vi et ekstra øye på. Ikke bare denne kampen, men i stort sett alle kampene er vi flinke til det, sier Hauge.

– Vi har hevet oss

Vålerenga og Rosenborg var Eliteseriens to store formlag da de møttes for to helger siden. Etter det tapte trønderne borte mot Celtic i midtuken før de i helgen tok tre poeng mot Sarpsborg 08, mens Oslo-klubben røk på tap for Odd lørdag.

Men i Vålerenga-land har de ikke glemt at de klarte bragden i fjor, nemlig å slå Rosenborg i deres egen storstue, i nettopp cup-kvartfinalen.

– Vi er et bra fotballag. Vi har hevet oss fra høsten av. Vi er mer komfortable og trygge på at denne troppen kan få til noe stort. Vi viste det forrige søndag at vi kan hamle opp med Rosenborg. Og vi klarte det i cupen i fjor, sier Deila, på spørsmål om hvordan han tror på avansement.