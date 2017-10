– Jeg hadde snakket med keepertreneren vår (Bente Nordby) på forhånd om at deres keeper ofte sto ganske langt ute. Så hun utfordret meg litt på å se etter den muligheten, og så kom den jo, og da måtte jeg gripe den, sier Haavi til NRK.

Etter 0-0 i det første oppgjøret var romerikingene nødt til å score i Danmark for å ta seg videre til åttedelsfinalen.

Dét tok heller ikke lang tid.

KAN JUBLE: LSK-trener Hege Riise. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Allerede etter åtte minutter gikk bortelaget opp i ledelsen ved Marte Berget, som styrte inn et skudd fra Isabell Bachor.

Mestermål

Bachor doblet selv ledelsen med en nydelig volleyscoring et knapt kvarter senere.

Brøndby skapte en viss spenning med en redusering etter pause, men så skulle Haavi fjerne all tvil – på lekreste vis.

25-åringen vant ballen på midtbanen, avanserte et par meter før hun rappet til og kunne se ballen dale over keeper Kathrine Larsen, som forgjeves rygget inn i eget mål.

Haavi feiret ved å spurte bort til innbytterne, som kastet seg over henne.

– Det var veldig godt. Det var mitt første mål i år, så det var en stor lettelse, sier 25-åringen.

Kalasseire for Graham Hansen og Hegerberg

Tidligere onsdag tok Wolfsburg og Caroline Graham Hansen seg enkelt videre på bekostning av Atlético Madrid.

Spanjolene ligger á poeng med Barcelona i toppen av Primera División, men tyskerne vant til slutt 12-2 og 15-2 sammenlagt.

Graham Hansen bidro med ett mål og to målgivende pasninger før hun ble byttet ut et knapt kvarter før slutt.

Samtidig sendte Ada Hegerberg og Lyon polske Medyk Konin på hodet ut av mesterligaen. Etter 5-0 på bortebane vant storlaget 9-0 etter to scoringer fra Hegerberg, som noterte seg for et hat trick i det første oppgjøret.

Avaldsnes sto overfor en formidabel oppgave i Barcelona etter å ha tapt hjemmekampen 4-0. Spanjolene vant til slutt 6-0 sammenlagt etter to raske scoringer i 2.-omgang i onsdagens kamp.

Nå venter altså åttedelsfinaler for LSK Kvinner, Wolfsburg og Lyon, og kampene spilles 8./9. og 15./16. november.

– De to lagene (Lyon og Wolfsburg) er det ingen som vil møte. Hvis vi kan unngå dem og et par-tre andre, tror jeg vi har gode muligheter. Alt kan skje. Vi biter godt fra oss i dag, og vi viser at vi har et bra nivå inne. Men trekningen vil være avgjørende, sier Haavi.