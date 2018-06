Frankrike–Australia: Dommer Andrés Cunha blir hyllet for bruken av VAR når Antoine Griezmann blir felt innenfor sekstenmeteren.

Argentina–Island: Den polske kamplederen, Szymon Marciniak, får sterk kritikk for sitt fraværende bruk av VAR ved to potensielle straffesituasjoner.

Peru–Danmark: Bakary Papa Gassama dømmer straffe til Peru etter å ha studert VAR-repriser av situasjonen. Også han får ros for vurderingen.

– Merkelig at han ikke brukte VAR

Etter dagens kamper har altså dommerne høstet både ris og ros for bruken, og den fraværende bruken, av VAR-teknologien. Det er særlig 1-1-kampen mellom Argentina og Island som nå diskuteres i sosiale medier.

Etter 62 minutter blir Maximiliano Meza felt i boksen til Island, og kampleder Marciniak peker på straffemerket, uten å se repriser av situasjonen eller forhøre seg med VAR-teamet.

Et kvarter senere er det innbytter Cristian Pavón som blir stemplet av tidligere Brann-spiller Birkir Már Sævarsson like ved dødlinja. Ingen straffe, og ingen vits i å bruke VAR, mener Marciniak.

– Jeg mener straffen de får er billig, mens situasjonen med Pavon faktisk burde vært straffe. Kanskje dommeren prøvde å kompensere for den første straffen, men jeg synes det er merkelig at ikke dommeren brukte VAR ved disse tilfellene, sier NRKs ekspertkommentator Egil Olsen.

– Brukes for å unngå skandaler

Den samme dommeren valgte riktignok å bruke VAR allerede etter tre minutter, da Nicolás Tagliafico ble stemplet av Islands Alfred Finnbogason.

– VAR-gjengen sjekket om denne situasjonen var potensielt rødt kort, men det har de funnet ut at det ikke var. Det har jeg aldri vært borti før, sa kommentator Christian Nilssen.

Dette har skapt forvirring. Når skal egentlig dommerne bruke VAR og når kan VAR-teamet gripe inn?

Det kan FIFA-dommer Svein Oddvar Moen svare på.

Svein Oddvar Moen forteller at VAR-teamet kun skal gripe inn om de er hundre prosent sikre på at hoveddommeren har gjort en åpenbar feil. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Hvis VAR skal gripe inn skal det være åpenbare feil i straffesparksituasjonen. VAR-teamet skal være hundre prosent sikre om de skal gripe inn, og det var de sannsynligvis ikke denne gangen, sier Moen.

Han påpeker at VAR kun er et hjelpemiddel, ikke en fasit.

Egil «Drillo» Olsen er positiv til innføringen av VAR i fotball-VM, men synes ikke bruken må overdrives. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Fotball vil aldri være hundre prosent feilfri med VAR. Vi bruker det for å unngå skandaler, ikke for å gjøre fotballen feilfri.

Hvor ofte VAR-teknologien skal brukes, er et vanskelig spørsmål, men både Moen og «Drillo» er enige om at bruken ikke må overdrives.

– Dommerne bør være forsiktige med bruken av VAR, særlig nå i starten, fordi det blir så lange pauser og det verste med fotball er jo pausene, sier Egil Olsen.

Mest ros

Når de syv første VM-kampene er unnagjort, er likevel responsen overveldende positiv. Flere skriver på Twitter at Frankrike sannsynligvis ikke ville vunnet mot Australia om det ikke hadde vært for videodømming.

I kampen mellom Peru og Danmark ble videodømming igjen et tema da dommeren trengte et par repriser for å avklare at Peru skulle ha straffe. Selv om ikke Christian Cuevas ble hyllet for straffesparket som gikk himmelhøyt over mål, fikk dommer Bakary Papa Gassama et klapp på skuldra for sin vurdering om å bruke VAR-teknologien.

