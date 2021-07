Videobeviset reddet gullhåpet: Lagkamerat skal ha dopet verdens beste skytter

– Vi reagerte med sjokk og vantro hele gjengen. Det er en helt spinnvill situasjon, sier landslagsutøver Simon Kolstad Claussen om det som har skjedd med de ungarske skytterne.

Før OL på Lillehammer i 1994, var dramaet i amerikansk kunstløp den store snakkisen. Nancy Kerrigan ble slått med en batong under kneet og det viste seg at lagvenninnen Tonya Harding var involvert.

Før OL i Tokyo har det skjedd noe lignende i en helt annen idrett, i et helt annet land.

Denne gangen er batongen byttet ut med doping.

Bitre rivaler

Ungarn er en stor nasjon innen skyttersporten og i første rekke er det 42 år gamle Peter Sidi som har sørget for suksess på 2000-tallet.

VETERAN: Peter Sidi har vært en av Ungarns største skyttere i en årrekke. Foto: VALDRIN XHEMAJ / Epa

Han deltok i OL første gang i Sydney i 2000 og siktet mot sitt OL nummer seks i Tokyo. 42-åringen er verdensmester i OL-øvelsen helmatch, og har dominert sporten i 20 år. Men OL-medaljen mangler.

– Helt siden jeg sikret Ungarn en kvoteplass i Tokyo har jeg sagt at de ønsker å frata meg plassen. Nå er det bevist, skriver Sidi i en e-post til NRK.

For de siste årene har Ungarn fått en ny stjerne. 24-åringen Istvan Peni er ikke bare nummer én i Ungarn, han topper verdensrankingen i begge rifleøvelsene i OL. Peni inntok verdenstoppen i løpet av få år og det ble raskt konflikt mellom ham og den gamle stjernen Sidi.

– Istvan sa til Peter at «du er for gammel til å være på dette laget», har Sidis trener sagt om en hendelse under VM i 2018, da Sidi fylte 40 år.

Etter den episoden skal de ha skværet opp, men ifølge treneren til Sidi har slike provoserende kommentarer falt med jevne mellomrom siden. Peni har på sin side flere ganger beskyldt Peter Sidi for juks.

– Det er helt absurd

Så sent som i mars i år nektet han å skyte på lag med Sidi i lagkonkurransen i verdenscupen i New Delhi. Ungarn vant kvalifiseringen og var klar for gullfinale mot India.

Men Peni og tredjemann på laget, Zalan Pekler, mente Peter Sidi hadde jukset i kvalifiseringen. Påstanden var at han brukte ulovlig utstyr og slike vil man ikke vinne sammen med.

– Jeg marsjerte inn som eneste ungarer til finalen, sammen med det indiske laget. Ett minutt før start ble konkurransen avlyst. Da stilte Peni stolt opp for pressen, skriver Peter Sidi i en e-post sendt til ungarske medier – og NRK.

ABSURD: Den norske skytteren Simon Kolstad Claussen omtaler hendelsene rundt de to ungarske skytterne som absurd. Foto: Heiko Junge / NTB

Arrangøren fant ingenting galt med utstyret til Sidi i New Delhi. Om Sidi jukset med eget våpen 22. mars var det ingenting mot hva han er beskyldt for å ha gjort fire dager tidligere.

Det var da den Harding-aktige hendelsen skjedde.

– Det er helt absurd, det er sånn at man nesten ikke tror det man leser og hører. Veldig trist for de to det gjelder, og veldig trist for Ungarn, sier Claussen.

Marerittet

For under verdenscupen i New Delhi i mars skjedde det som er alle utøveres mareritt: Istvan Peni avla en positiv dopingprøve. TV 2 omtalte saken først i Norge.

Han testet positivt for Furosemid, et vanndrivende stoff som først og fremst brukes for å skjule dopingbruk.

Selv hevder han at han aldri har hørt om stoffet. Hvordan var det mulig at han hadde fått i seg dette?

SABOTASJE: Istvan Peni mener han har blitt utsatt for sabotasje. Foto: Prakash Singh / AFP

Peni ønsker ikke å stille til intervju med NRK i saken, men har tidligere sagt følgende:

– Jeg måtte gjøre egne undersøkelser for å renvaske meg. Det eneste jeg kom på som var nytt var noen vitaminpiller jeg hadde begynt å bruke. Da jeg sjekket dem så jeg at de var blitt oljete. Jeg sendte dem inn til et laboratorium, har Peni fortalt Times of India.

Svaret fra laboratoriet var at flytende Furosemid var blandet med pillene. Og Peni hadde kanskje en mistanke om hvordan det kunne ha gått til.

Han fikk tak i det som skal være overvåkningsvideoen fra hotellgangen der det ungarske laget bodde under verdenscupen i New Delhi.

Videoen viste at det hadde skjedd ting i korridoren mens Peni var på trening. Noe som kunne renvaske Istvan Peni og få ham til Tokyo likevel.

– Er opptaket hotellets eget eller tok de det med eget kamera, har Sidis advokat spurt i ettertid.

For det er Sidi som dukker opp i gangen.

Avsløringen

Den 18. mars viser videoen at Istvan Peni forlater rommet for å gå på trening. Klokka er da 19 minutter over ti. Rommet ligger helt i enden og på videoen kommer Peni gående med ansiktet mot kamera.

Han ser litt ned. Med ham gjennom korridoren er hans far, også han heter Istvan Peni.

– Liten tvil om at det er dem, sier Claussen om videoen han har sett på YouTube på oppfordring fra NRK.

Det går ikke lang tid før det igjen er bevegelse i korridoren. Klokka på overvåkningsvideoen viser 10.36.

En mann kledd i blå piké-trøye kommer andre veien, med ryggen mot kamera. Man ser ikke hvem det er, men rundt livet har han en treningsjakke lik den det ungarske landslaget har.

OVERVÅKNING: Bilder fra hotellets overvåkningskamera viser en person som går inn og ut av Penis hotellrom. Foto: Skjermdump

Han går inn på rommet til venstre helt i enden, det Istvan Peni akkurat har forlatt. Og han blir der ganske lenge.

Overvåkningsvideoen som NRK har sett viser 11.21 når mannen kommer ut av rommet og tilbake gjennom korridoren. Nå kan man se ansiktet hans. Det er dekket av et stort, hvitt munnbind.

– Men det er noen trekk der som er ganske lette å kjenne igjen. Kroppsbygning, hårfestet, den korte klippen. Det ligner veldig på Peter Sidi, erkjenner Claussen, som har konkurrert mot ungarerne i en årrekke.

Det ungarske forbundet har konkludert med det samme. Straffen ble brutal.

To års utestengelse.

– Bare at han gikk inn på Istvan Peni sitt rom uten tillatelse var grunn nok for å utestenge. Selve sabotasjen er jo umulig å bevise, sier Bence Mohay, journalist i den ungarske fjernsynskanalen.

UTESTENGT: Dette skrivet ble sendt ut av Ungarns skytterforbund. Foto: FAMSIMILE: Det ungarske skytterforbundet

Mener han ble lurt i en felle

Peter Sidi på sin side mener han er utsatt for et komplott. Han har fremmet flere søksmål mot sitt eget forbund.

Advokaten hans har sendt et brev til det internasjonale skytterforbundet ISSF, der en alternativ versjon presenteres.

– Peter Sidi var på rommet til Peni, men han var invitert dit for et møte der de skulle snakke ut. Peni dukket ikke opp. I ettertid skjønner vi at dette var en felle for Sidi, hevder advokaten i brevet som NRK har sett.

Men Istvan Peni ble altså frikjent i dopingsaken og var tilbake allerede i EM i mai. Der tok han like godt EM-gull i OL-øvelsen 10 meter luftrifle, et gull han vant også i fjor.

SKANDALE: Under OL på Lillehammer i 1994 var den store snakkisen og skandalen Tonya Harding (avbildet) og Nancy Kerrigan. Foto: Jack Smith / AP

– En helt enorm prestasjon. Vi så jo at han var preget av hendelsene, sier Claussen.

Skulle Istvan Peni ta gull i Tokyo, vil nok historien om hans vei til Tokyo bli behørig dekket over hele verden.

Ungarns Harding/Kerrigan-historie er totalt blottet for sjarm. Det er ungarerne fullstendig klar over.

– Det føles ikke bra, men jeg håper ikke dette blir den viktigste historien om ungarske utøvere i dette OL. Jeg håper vi kan snakke om at Katinka Hosszú har vunnet sitt fjerde og femte OL-gull, at Kristóf Milák har satt verdensrekord på 200 meter butterfly, vi kan snakke om gull i kajakk og kano eller gull i en av kampsportene, sier Mohay.