Begravelsen av den tidligere langrennsløperen finner sted i Eidsberg kirke i Østfold kl. 13.00. NRK1 sender direkte fra begravelsen.

Det er ventet at kirken, som har 450 plasser, blir helt full. Det er satt opp skjermer utenfor som overfører seremonien.

SEIER: Vibeke Skofterud tok en av sine største triumfer som skiløper da hun vant kvinneklassen i Vasaloppet i 2012. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Vi vet jo ikke hvor mange som kommer, men det er trykket opp 1500 kirkeprogram, sier fungerende prost i Eidsberg kirke Runo Lilleaasen til NTB.

Han skal forrette sammen med kapellan Magnus Grøvle Vesteraas.

– Har vært til stor hjelp for andre

Tidligere sportssjef i skiforbundet, Åge Skinstad, skal tale under begravelsen. Han sier at han satt stor pris på å ha med seg Skofterud på landslaget.

– Samling med og uten Vibeke var to forskjellige ting. Som sjef ønsket jeg kanskje at de skulle forkusere på arbeidsoppgaver og slike ting, men Vibeke var mer direkte enn det. Hun var veldig åpen og fin, sier Skinstad.

Han trekker også frem det Skofterud stod for også utenfor skisporet.

– Hun har vært til en stor hjelp for andre som sliter. Det er lettere å stå frem med problemene sine dersom en sentral skikkelse har gjort det samme, sier Skinstad, og sikter til Skofteruds åpenhet rundt spiseforstyrrelsene.

Tidligere sportssjef i Skiforbundet Åge Skinstad før begravelsen Du trenger javascript for å se video.

Artist Hanne Sørvaag sier at hun og Vibeke rakk å ble gode venniner, etter at de møttes på at arrangement for noen år siden.

– Vibeke dro meg med på ting som jeg egentlig ikke ville. Hun sa alltid at jo, dette gjør vi. Hun har lært meg mye, lært meg å være tøffere, lært meg å bekyrme meg mindre. Det vil jeg ta med meg videre, sier Sørvaag, som skal synge under begravelsen.

– Hørte latteren hennes to etasjer under

– Jeg husker Vibeke som ei livlig og glad jente. Hun var omsorgsfull, men også litt smågal, sier Egil Kristiansen

Han var i mange år trener for Skofterud på kvinnelandslaget.

– Hun tok vare på alle dem rundt seg. Jeg tror alle, inkludert meg, vil savne henne mye. Når jeg hørte latteren til Vibeke to etasjer under, visste jeg at alt var i orden, forteller Kristiansen ved ankomst kirken.

Vidar Løfshus har vært landslagssjef for Skofterud. Han sier at i tillegg til idrettsutøveren også minnes personen hun var.

– Det er mennesket vi er her for å hedre. Hun var først og fremst ei sprudlende, glad jente. Samtidig hadde hun sine tunge stunder, og har valgt å stå frem med dem, forteller Løfshus.

Ordfører: – Stilte alltid opp for lokalsamfunnet

Ordfører i Skofteruds hjemkommune Eidsberg, Erik Unaas, sier før begravelsen at Skofterud har hatt enorm betydning for kommunen.

– Som idrettsutøver har hun vært et forbilde for ungdommene, og hun har bevist at det går an å komme langt selv om du kommer fra Østfold, forteller Unaas.

Han er imponert over lojaliteten Skofterud viste mot Eidsberg, og moderklubben Slitu.

– Hun kunne tjent mye mer dersom hun hadde gått til et annet lag, men hun valgte å bli i Slitu. Det er et bevis på at hun var en annerledes idrettsutøver. Hun stilte alltid opp for lokalsamfunnet, og ville gi noe tilbake.

Minnestund

Noen av Skofteruds tidligere lagvenninner på landslaget skal være med og bære kisten. Artist Hanne Sørvaag, som også kjente langrennsløperen, skal synge i begravelsen, og tidligere sportssjef i Skiforbundet, Åge Skinstad, er blant dem som skal holde tale i kirken.

Etter jordfestelsen blir det minnestund i Eidsberghallen. Den ledes av journalist og programleder Carsten Skjelbreid.

Skofterud hadde vært på en konsert og var på vei hjem til en hytte utenfor Arendal da hun omkom.

38-åringen ble funnet på øya St. Helena i Hovekilen, og hun ble erklært død på stedet av en lege fra luftambulansen.

MINNES: Blomster ble satt ut på øya St. Helena utenfor Arendal der den tidligere skiløperen Vibeke Skofterud døde i en vannscooterulykke. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Idrettsutøveren

Det var på OL-arenaen Vibeke Skofterud opplevde en av sine største triumfer som langrennsløper.

Sammen med Therese Johaug, Marit Bjørgen og Kristin Størmer Steira ble Skofterud olympisk mester under OL i Vancouver i 2010.

Ett år senere kom et annet høydepunkt i en hendelsesrik karriere, nemlig stafettgullet Skofterud vant under ski-VM på hjemmebane i 2011. Som første kvinne ut for Norge tok hun VM-gullet med de samme venninnene.

Marthe Kristoffersen, som var en del var langrennslaget som dro til Vancouver-OL, sier til NRK at landslagsvenninnen var en som ofte gikk sine egne veier.

– Jeg tror hun har banet vei for mange på mange områder, blant annet meg. Hun har vist at man aldri skal gi seg, og gjøre det man har tro på, sier hun.

TRIUMF: Vibeke Skofterud (t.v.) vant OL-gull på stafetten i OL i Vancouver i 2010 sammen med lagvenninnene Therese Johaug, Kristin Størmer Steira og Marit Bjørgen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Støttet meg

Kristoffersen, som slet mye med skader i løpet av langrennskarrieren sin, forteller om en person som alltid prøvde å vise omsorg for de rundt seg.

– Vibeke har støttet meg i mye motgang. Hun var alltid en som sendte melding og ringte hvis det gikk tungt. Men hun var også en som sendte melding når det gikk bra. Så hun har på en måte alltid vært der. Og Vibeke var Vibeke; et stort smil og jeg ble så glad når jeg så henne. Så det er forferdelig å ha mistet en så god person, forteller hun.

OL-vinneren var ingen A4-utøver og viste at hun ikke var redd for å ta de tøffe kampene, da hun valgte å dele sine private sider. Skofterud fortalte offentlig om sin kamp med spiseforstyrrelser og var åpen om at hun var lesbisk.

– Hun sto i kampene, hun viste at det å være seg selv og gjøre det man har lyst til var viktig, forteller Marthe Kristoffersen.