– VAR tar bort så ekstremt mye av fotballen og opplevelsen av fotballens følelser, sier Wikestad.

Det ble store diskusjoner i NRK-studio da flere fotballskikkelser diskuterte videodømming som har blitt kritisert sterkt av mange i en årrekke.

Wikestad dro frem et klipp fra fotball-VM i 1986 da Diego Maradona scoret det som omtales som «århundrets mål». Det var et vanvittig soloraid da argentineren driblet seg gjennom stort sett hele England-laget, samt keeperen.

Han viser klippet og mener bestemt at VAR ville annullert målet på grunn av en mulig forseelse i forkant av soloraidet.

– Vi hadde stått og sett tre minutter med en dommer med fingeren i øret om vi hadde VAR på den tiden. Vi hadde blitt robbet for øyeblikket, hele fotballverden, sier kommentatoren.

Debatten fikk nytt liv da Danmark røk ut av EM som følge av marginale avgjørelser som ble plukket opp av VAR.

Toppdommer forstår frustrasjon

Toppdommer Rohit Saggi var én av deltakerne under NRK-debatten og han er for verktøyet.

Han innrømmer at han har forståelse for at seere blir oppgitt når VAR tar lang tid.

– Tidsbruk skjønner jeg frustrerer. Fotball er en taktisk idrett. Jeg skjønner at det vekker følelser når en treg idrett blir tregere, sier Saggi.

Erlend Mørch beskriver VAR som en sorg.

– Det er fordi noe jeg har likt veldig godt er ødelagt. At det bruser i blodet og kan slippe alle hemninger er grunnen til det er borte, sier Mørch.

Han mener at spesielt folk som ikke ser hver eneste fotballkamp, men som ser en i ny og ne, taper på å ha videodømming i fotballen.

– Skrot hele greia, åpenbart. Det er Norges eneste sjanse til å sette seg på kartet i internasjonal fotball, å vise vei internasjonalt, sier Mørch.

Leif Welhaven, kommentator i VG, mener at motstanderne av VAR sliter med å komme med andre alternativer enn VAR. Han er tydelig på at dommerne trenger hjelp.

– Det var altfor lett med fusk og fanteri for å lure dommere. Og da trengte dommerne hjelp, sier Welhaven.

VAR-supporter: VG-kommentator Leif Welhaven har lenge gitt uttrykk for at han er for videodømming. Foto: NRK

Sterke reaksjoner

Han får klart svar Wikestad.

– VAR i dagens form kan ikke funke på noe sett. Vi har prøvd i mange år med mange kameraer. Jo bedre VAR fungerer, jo verre er opplevelsen for de som ser på fotball, sier kommentatoren.

Scoringer og ventetid får ham til å reagere.

– Vi tukler med hele fotballens sjel og essens. Vi har dommere som holder seg til øret som de ikke aner hva er, freste Wikestad. Les også Slår alarm etter dette – frykter EM-skandale

Han mener blant annet at det nå ikke jobbes med regelendringer for å bedre fotballen, men for å bedre VAR i stedet.

– Vi ble lovet at feilene skulle bli borte. Men nå sier VAR-tilhengerne at man ikke får bort alle feil, sier Viaplay-kommentatoren.

Han får støtte av NRKs fotballekspert og Islands landslagssjef Åge Hareide.

– Man tukler egentlig med hele følelsen og essensen av spillet. Fotball består av feil. I mange år har trenere og spillere og dommere gjort feil. Til og med veldig store feil, som blir ikoniske øyeblikk, som Maradonas hands. Så skal vi plutselig gjøre fotballen perfekt, sier Hareide.

MOT VAR: Åge Hareide stusser over at fotballen plutselig skal bli perfekt. Foto: NRK

Danmark-kamp vekket sinne

Mange har vært kritiske mot VAR og for mange kokte det over da Danmark røk ut av EM etter to marginale beslutninger som gikk i favør Tyskland.

NRK spurte leserne om deres mening om VAR. Det kom inn nesten 4000 innlegg om det mye omdiskuterte verktøyet.

NRKs ekspert Bengt Eriksen så rødt etter de to VAR-sjekkene som ble skjebnesvangre for Danmark.

– Det har gått for langt for lengst. Rett og slett fordi hovedmålet med VAR er at alt skal være perfekt og at det ikke skal være noen tilfeldigheter og at alt skal være rettferdig. Hvis det var hovedpoenget med fotball, hadde det aldri starta. Hvis du skal ha millimeterrettferdighet i verden, så får du finne deg en annen arena enn en fotballarena og en fotballkamp, kommenterte fotballeksperten.