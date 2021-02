Strammer inn for toppidretten: – Har fått bedre vilkår enn de fleste andre

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I flere uker har det vært full stopp i seriespill i toppidretten.

Selv etter en rekke brev og krav fra idretten, videreføres kamp-stopp i idretten. Faktisk blir det enda strengere enn før. Nå blir det ikke lenger mulig med treningskamper heller.

– Idretten har egentlig fått bedre vilkår enn de fleste andre over lang tid. Men akkurat nå har vi en smittesituasjon som gjør det vanskeligere, sier Erna Solberg på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Endringene gjelder fra midnatt natt til tirsdag 23. februar.

NIF er bekymret

Idrettsforbundet sendte altså et brev til helsemyndighetene for noen dager siden hvor de ba om mer åpning av idretten. Hun fikk det når det gjelder barne- og ungdomsidretten, men ikke for voksne.

– Situasjonen er alvorlig, sier idrettspresident Berit Kjøll.

IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll. Foto: Terje Pedersen

– Når det gjelder toppidretten og voksenidretten, hvor gjeldende restriksjoner opprettholder, er jeg bekymret. Langvarig nedstengning for flere hundretusen utøvere utfordrer rett og slett vår evne til å opprettholde en intakt idrettsorganisasjon, også når pandemien er lagt bak oss, sier Kjøll i en pressemelding.

Hun har nå bedt om et hastemøte med statsministeren. Det møtet skal de ha 3. mars.

Lettelser for barneidretten

Noen lettelser blir det likevel for idretten. Det gjelder barn og unge. De har ikke kunnet spille kamper på lang tid, men får nå lov til å gjenoppta kampaktiviteter, skriver VG.

– Det nye er at barn og unge under 20 år kan konkurrere på innendørs- og utendørsarrangementer, sier Solberg.

I idretter som involverer nærkontakt, som for eksempel fotball og håndball, må alle deltakerne i konkurransen være fra samme kommune. I utendørsidretter, som langrenn, kan man tillate regionale konkurranser.

Innendørs kan det maksimalt være 50 personer tilstede på arrangementet. Utendørs er denne grensen satt til 200 mennesker.

– Idretten tar smittevern på alvor, og det har vi gjort hele veien. Myndighetene har lyttet til idretten og våre forventninger til å lempe på tiltakene for barn og unge. Konkurranser er en svært viktig motivasjonsfaktor for å delta i idretten, sier Kjøll.

– Vi tar idretten på alvor

Fredag la helsedirektoratet ut sine anbefalinger for toppidretten. Der kom anbefalingen om videre stopp i seriespill. De presiserte også at dette gjaldt treningskamper.

– Om politikerne tar og følger disse rådene, så er det en voldsom og uforståelig nedtur, sier generalsekretær i ishokeyforbundet, Ottar Eide, til VG.

Norges idrettsforbund har definert treningskamper som organisert trening og har derfor tillatt det. NIF har krevd en gjenåpning av idretten. Det samme har skiforbundet. De blir altså ikke hørt. Isteden strammer regjeringen inn slik at ikke heller treningskamper er tillatt.

STRAMMER INN: Statsminister Erna Solberg. Foto: Berit Roald / NTB

– Det er først og fremst smittetrykket totalt sett og vakssineringsgraden fremover som avgjør om vi kan åpne mer opp. Nå har vi prioritert barn og unge, da kan vi ikke åpne opp for så mange andre, sier Solberg.

– Vi tar idretten på alvor, men vi har en prioritering. Det er blant annet at barn og unges idrett nå blir prioritert. Vi oppfatter nettopp budskapet som har kommet om frafall og rekrutteringsproblemer. Vi kan ikke åpne alt på en gang, legger hun til.

Seriespill i toppidretten ble satt på vent i slutten av januar. Det betyr at det ikke spilles kamper i håndball, basketball, bandy eller volleyball. Ishockey satte sin serie på pause i starten av januar på grunn av flere smittetilfeller i klubbene.

Ifølge helsedirektoratet er 10.000 mennesker i Norge definert som toppidrettsutøvere med dagens definisjon. De ønsker også dele opp denne gruppen mer, slik at for eksempel de som har det som sin jobb kan begynne med kamper tidligere enn de som har jobber ved siden av.