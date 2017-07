Ifølge VG er det IAAF-organet «Athletics Integrity Unit» (AIU) som har startet granskingen av den europeiske friidrettspresidenten.

Flere idrettspersonligheter skal være kontaktet ifølge avisen, deriblant Patrik Sjöberg, Ingrid Kristiansen og Anne-Lise Hammer.

Hansen selv svarer at han ikke har blitt kontaktet, men at han føler seg komfortabel med at AIU undersøker saken.

Beskyldt for å tukle med dopingprøver

Det var under et intervju på Sveriges Radio 4. mai at den tidligere svenske høydehopperen raste mot Svein Arne Hansens forslag om å slette gamle Europa- og verdensrekorder i friidretten grunnet dopinghistorikken.

– Svein Arne Hansen har tatt på seg den hederlige frakken nå, men tidligere fikk vi, som han visste ikke var dopet, betalt for å gjennomføre dopingtester, sa Sjöberg den gang.

Hansen har hele veien benektet påstandene og truet Sjöberg med søksmål. Etter at Sjöberg modererte uttalelsene sine ble derimot planene om søksmål også trukket tilbake.

Uavhengig gruppe

AIU er en gruppe som skal være uavhengig av IAAF og har blant annet som formål å etterforske brudd på dopingreglementene blant utøvere og ledere. Leder av gruppen er tidligere WADA-sjef David Howman.

Hansen sier at han ikke har planer om tre tilbake fra sin rolle som friidrettspresident eller styremedlem i IAAF under granskingen.

– Jeg har ikke fått noen informasjon om at Integrity Unit gransker meg. Så jeg ser ikke noen grunn til å sette meg på sidelinjen på grunn av løgner fra diverse personer, skriver han i en e-post til VG.