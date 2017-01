Alpinstjerne vurderer helomvending

Hele Slovenia forbereder seg på å ta et karrieremessig farvel med alpinstjernen Tina Maze, men nå kan hun likevel fortsette, skriver NTB. Maze, som egentlig skal gi seg med et siste renn lørdag, har ikke konkurrert siden 2014/15-sesongen, men nå åpner hun for å fortsette i et intervju med AP.