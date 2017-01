NRK oppdaterer saken!

– Jeg har hatt vondt i magen i 14 dager på grunn av den situasjonen her. Jeg har hatt to møter med NFF, og jeg valgte å avslutte nå fordi jeg aldri fikk den gode magefølelsen på at det var verdt å gå videre med dette, sier Solbakken til VG.

Ståle Solbakken Foto: Roberto Pfeil / Ap Ekspandér faktaboks Født: 27. februar 1968 Spillerkarriere: Grue IL (84-88), Ham-Kam (89-93), Lillestrøm (94-97), Wimbledon (97-98), Aalborg (98-2000), FC København (2000-01). Trenerkarriere: Ham-Kam (03-05), FC København (05-11), Köln (2011-12), Wolverhampton (2012-januar 2013), FC København (2013-nåværende)

Ikke snakk om penger

Solbakken møtte Semb så sent som onsdag morgen, men da sa Solbakken stopp.

– Det ble for komplisert og det var derfor ikke et poeng å gå videre med saken, sier Ståle Solbakken til Hamar Arbeiderblad.

Til lokalavisen bekrefter han også at det ikke er snakk om penger.

– Vi rakk aldri å diskutere økonomi. Jeg måtte ha dobbeltjobbet så lenge og derfor ble det for komplisert, legger han til.

VG melder at Solbakken har møtt Norges Fotballforbund (NFF) ved to anledninger. Men nå sa FCK-treneren stopp, og ønsket ikke å gå videre med forhandlingene.

– Jeg har ingen ytterligere kommentar utover det jeg meldte forrige uke, skriver toppfotballsjef Nils Johan Semb i en SMS til NRK.

Lørdag: Vi er ikke i mål

Solbakken har vært førstevalget for NFF etter at Høgmo var ferdig som landslagssjef i november. Nå må Nils Johan Semb nå se etter en annen mann til landslagsjobben. Semb har også vært i dialog med tidligere Stabæk-trener Bob Bradley.

– Jeg har snakket litt med Nils Johan Semb, det har jeg. Men vi er ikke i mål på noen som helst måte, svarte Solbakken da NRK møtte Solbakken under Idrettsgallaen på lørdag.

Men de kom aldri helt i mål, og Solbakken reiser nå til København der han fortsetter som hovedtrener for FC København.