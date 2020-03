VG: Kan trene organisert igjen

Italiensk fotball utsatte samtaler

Italias spillerforening for fotball (AIC) og Serie A-klubbene frykter at fotballsesongen kan være over. Et viktig møte ble utsatt mandag. Partene skulle blant annet ha diskutert lønnskutt.



– Bekymringen for at seriene er ferdigspilt for sesongen eksisterer. Vi er derfor nødt til å diskutere hvordan vi skal eventuelt skal avslutte dette på formelt vis. Samtidig må vi ta i betraktning både sportslige resultater og kontrakter, sa AICs president Damiano Tommasi.



Uttalelsen til Tommasi må ses i sammenheng med uttalelsen til Italias idrettsminister Vincenco Spadafora søndag. Han sa at han vil forlenge idrettsstansen fra 3. april og ut resten av måneden. (NTB)