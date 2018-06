VG: «Moi» slår Flos rekordovergang og blir Norges dyreste spiller

Kolbotn tapte utsatt kamp mot Røa

Kampen skulle vært sesongåpning på Sofiemyr stadion, men i slutten av mars så den ut som alt annet enn en fotballbane slik at dommeren ikke godkjente den for spill. Kolbotn røk 0-2 for Røa i den utsatte kampen i kvinnenes eliteserie fotball onsdag.