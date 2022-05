VG: – Solskjær avslo jobbtilbud

Holøs mister ishockey-VM

Norges landslagskaptein Jonas Holøs (34) blir ikke klar og må stå over årets VM i ishockey. Knetrøbbel stopper ham.

Det forteller han selv til VG. Nylig var Holøs gjennom en operasjon i hånden, men det er kneproblemer som gjør at backen ikke spiller VM.

– Jeg har i tillegg til bruddet i hånden, tatt nye bilder av kneet. Der må det til en kikkhullsoperasjon. Det er for mye brusk igjen etter en tidligere operasjon, så det går i klem inne der. Det blir ikke bedre, så når jeg ikke har trent på is på tre og én halv uke, tror jeg ikke jeg har noe å bidra med denne gangen, forklarer Holøs.

Veteranen har spilt 15 VM og tre OL for Norge. Fra før er det klart at Patrick Thoresen (38) og Alexander Bonsaksen (35) står over mesterskapet i Finland.

