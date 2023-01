Veton Berisha klar for Molde

Det skriver klubben tirsdag ettermiddag. Den tidligere Viking-spilleren kommer fra den svenske klubben Hammarby.

– Det er utrolig deilig. Det er noe som har pågått over lengre tid, så det er kjekt å endelig bli klar, sier Veton Berisha til NRK.

28-åringen får draktnummer ni i Molde, og begrunner klubbvalget på følgende måte:

– Først og fremst er det den interessen Molde og Erling (Moe) har vist for at jeg skal spille her. Så er det jo en toppklubb i Norge som kjemper om titler og i Europa, sier Berisha til NRK.

I Hammarby scoret spissen fire mål på 14 kamper i Allsvenskan. I Viking gikk det bedre for rogalendingen, hvor han scoret 46 mål på 68 kamper.

TV 2 hevder at overgangssummen ligger på totalt 37 millioner kroner.