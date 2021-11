Van Gaal i hardt vær

Louis van Gaal kritiseres for byttene han gjorde like før Montenegro snudde fra 0-2 til 2-2 lørdag. Nederland-sjefen påtar seg skylden for kollapsen.

Etter at Nederland gikk opp til 2-0, byttet van Gaal ut Georginio Wijnaldum og Frenkie de Jong for langt mindre meritterte spillere. Deretter ga Nederland fra seg seieren og ga Norge en håndsrekning i VM-kvalifiseringen.

Det har ført til stor kritikk mot van Gaal etter kampen og den nylig ansatte treneren tar på seg skylden for tapet.

– Det er min feil. Jeg gjorde bytter og de byttene var ikke gode nok, sa van Gaal etter kampen, til kringkasteren NOS.

Den 70 år gamle treneren påpeker at de Jong slet med en vond ankel, men at Barcelona-stjernen mest sannsynlig er klar til spill på tirsdag mot Norge.

Kampen mot Norge blir nå livsviktig for Nederland, som plutselig har alt å spille for, i likhet med Ståle Solbakkens norske mannskap.

– Vi lever. Jeg er fortsatt irritert på at vi ikke scorer i annenomgang. Men vi må vinne sannsynligvis og det endrer jo ikke dette, men belønningen kan bli bedre, sa Solbakken i en SMS til Nettavisen like etter at Nederland var ferdigspilt. (NTB)