– Eg gjekk på noko som heiter prednisolon. Det står på dopinglista under konkurranse, fortel Sjåstad Christiansen til NRK.

Han gjekk på hestekuren i fem dagar. Det er fullt lovleg utanfor konkurranse, men det er viktig at medisinen er ute av kroppen når ein er tilbake på startstreken.

I etterkant hadde han ein «wash out»-periode på ti dagar, slik at stoffet vart borte og han trygt kunne stilla under sesongopninga i Östersund siste veka i november.

– Når ein leikar med medisinar som står på dopinglista for konkurransar, vil ein vera på den sikre sida. Eg har aldri gått på antibiotika eingong, men har vore gjennom to kurar i år. Så i år har eg verkeleg grave djupt i den legekofferten, fortel skiskyttarstjerna.

Helga 10.–12. november var det nasjonal opning på Sjusjøen. Der stod ikkje Sjåstad Christiansen på startstreken.

– Eg måtte ta det under Sjusjøen om eg skulle rekka Östersund. Det var ikkje lov for meg å gå på Sjusjøen, opplyser han.

Landslagslegen forklarer

Sjåstad Christian har tidlegare fortalt NRK at han har slite med lungeplager sidan seinsommaren. Bruk av kraftig medisin berre understrekar kor ille sykdommen blei opplevd av 31-åringen.

Sjølv etter ein runde med prednisolon kjende han seg ikkje 100 prosent frisk, og opna opp om eit «marerittdøgn» i Östersund.

Ola Berger er legen til skiskyttarlandslaget og stadfestar at Sjåstad Christiansen vart sett på medisinen. Skiskyttaren hadde prøvd andre metodar for å bli frisk, og det vart vurdert nødvendig for at han skulle bli pigg igjen.

– Det er ein heilt vanleg prosedyre i allmennpraksis når ein ikkje har komme i mål med anna behandling. Der og då hadde dette vart lenge. Me hadde prøvd andre ting, og det var viktig å få gjort det. Me må bruka den beste medisinen sjølv om det inneber at han må ut av konkurranse, fortel legen.

Ifølgje Berger ville prednisolonen truleg knapt vore målbar i kroppen til skiskyttaren etter tre dagar, men at det er vanleg med ti dagars ventetid for å vera sikker. Før dei starta behandlinga sjekka dei det nøye opp med Verdas antidopingbyrå (WADA), for å sikra at dei gjorde det på rett vis.

– Ein blir ikkje ein betre utøvar av det, tvert imot. Grunnane til at ein ikkje får gå renn med det, er at viss du gir kortison eller steroid til ein som er frisk, kan det potensielt vera prestasjonsfremjande. Gir du det til ein som er sjuk, er det for å bli frisk igjen. Og ein presterer ikkje betre i etterkant av å ha teke det, understrekar Berger.

– Det som toppa heile uttakssagaen

Sjåstad Christiansen vart vraka til verdscuphelga i Oberhof etter jul. Til Ruhpolding var han tilbake igjen, men i eit intervju med NRK rasa han frå seg mot leiinga.

Ord som «inkompetent» vart brukt og skiskyttaren fortalt at han hadde vore «fly forbanna» over å bli sett ut av laget. Bakgrunnen for mykje av frustrasjonen var den tunge sjukdomsperioden.

– Det var det som toppa heile den uttakssagaen her. Me (Christiansen og Sturla Holm Lægreid) hadde vore opne om det og overpresterte, og vart samde om at det var VM som gjaldt, seier han, og held fram:

– Me måtte kanskje trena litt meir gjennom desember, gjennom konkurransesesongen, og ha litt ekstra fokus på VM. At ikkje den kommunikasjonen med trenarane når lenger, er for dårleg, meiner Sjåstad Christiansen.

Også Sturla Holm Lægreid har slite med liknande sjukdom denne sesongen. Sjåstad Christiansen meiner det er langt frå ideelt å konkurrera med sjukdom i kroppen.

– Eg har hatt rundar der eg har vore sjuk i fleire månader. Det er ein risiko at ein gjennom noverande sesong ikkje blir heilt frisk, men hostar og harkar seg gjennom. Det kan fort vare til ein får ein varm sommar. Det er det me har frykta i Sturla og mitt sitt tilfelle, men no ser det betre ut, fortel han.

Etter tiraden i media, fortel Sjåstad Christiansen at det kom nokre franske gloser i retur frå skytetrenar Siegfried Mazet på bakrommet. Men også dei fekk snakka ut, og skiskyttaren og leiinga har no gått vidare som venner.

Laurdag kl. 14.30 går Sjåstad Christiansen og resten av dei norske herrane sprint i Ruhpolding.