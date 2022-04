Verstappens bil tok fyr – brøt Australias Grand Prix

Hovland hentet inn ett slag

Det var opp- og nedturer for Viktor Hovland på den tredje runden i US Masters. Den inneholdt fem birdier og fire bogeyer, og han er tre slag over par totalt.

Nordmannen startet på fire slag over par, og sammen med australske Min Woo Lee gikk han sin runde på ett slag under par.

Hovland hadde birdie på hull to, åtte, ti, elleve og det 13. Bogeyene kom på det første hullet, hull sju, ni og 15.

– Det var kaldt der ute. Jeg vil si runden min var veldig stødig og jeg spilte veldig bra. Kanskje litt for mange bogeys. Jeg misset litt for mange steder hvor man ikke skal misse, sier Hovland til Eurosport etter runden.

Dermed ligger han ikke an til å avansere særlig fra den delte 46.-plassen han sto med foran runden. Flere av de beste hadde ennå ikke startet på sine runder da Hovland var ferdig lørdag. Scottie Scheffler ledet etter to runder, og han er åtte slag under par.

Hovland ligger foreløpig på delt 32.-plass. (NTB)