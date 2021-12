Så sterke at Mercedes har levert inn dobbelprotest, ifølge Formel 1s offisielle kanaler.

De reagerer angivelig på at Verstappen skal ha kjørt forbi Hamilton mens de lå bak sikkerhetsbilen. Det er ikke lov.

I tillegg protesterer de mot måten løpet ble avsluttet. Da løpet skulle startes igjen etter Latifis kollisjon, slapp dommerne forbi flere biler som var tatt igjen med en runde og som lå mellom Hamilton og Verstappen. Hadde de ligget mellom dem da de startet igjen, ville trolig briten vunnet løpet.

LØFTET TROFEET: Max Verstappen er verdensmester i 2021. Foto: Kamran Jebreili / AP

The Times-journalist Bec Clancy reagerer på at kun bilene mellom Hamilton og Verstappen slippes forbi og ikke samtlige som er tatt igjen med en runde.

– Noen ganger skjer mirakler, sier Verstappen på Viaplay-sendingen etter løpet.

Det lå an til å bli en parademarsj for Lewis Hamilton. Briten ledet løpet fra første sving og ledet løpet med snaut elleve sekunder da Nicholas Latifi krasjet noen runder før mål.

Fikk en enkel jobb

Vraketrestene måtte ryddes. Sikkerhetsbilen kom ut på banen, og feltet ble samlet. Mens Hamilton fortsatte kjøringen, gikk Verstappen i depot og byttet til ferske, raskere dekk.

Briten hadde i realiteten ikke den muligheten. Han ville mistet posisjonen om han byttet dekk. Men da Verstappen gikk inn, mistet også Hamilton overtaket.

FORTVILET: Lewis Hamilton etter løpet. Foto: KAMRAN JEBREILI / Reuters

Nederlenderen fikk en enkel jobb med å kjøre forbi på løpets siste runde.

– Vi ga alt og vi ga aldri opp, sier Hamilton etter løpet – og gratulerer Verstappen med seieren.

– Endelig litt flaks for meg, gliser Verstappen.

Formel 1-VM 2021 Ekspandér faktaboks Totalstilingen i Formel 1 i 2021 etter 22 av 22 runder: Max Verstappen, 395,5 poeng Lewis Hamilton, 387,5 Valtteri Bottas, 226 Sergio Pérez, 190 Carlos Sainz Jr., 164,5 Lando Norris, 160 Charles Leclerc, 159 Daniel Ricciardo, 115 Pierre Gasly, 110 Fernando Alonso, 81 Esteban Ocon, 74 Sebastian Vettel, 43 Lance Stroll, 34 Yuki Tsunoda, 32 George Russell, 16 Kimi Räikkönen, 10 Nicholas Latifi, 7 Antonio Giovinazzi, 3 Mick Schumacher, 0 Robert Kubica, 0 Nikita Mazepin, 0

Sterke reaksjoner

– Nei, nei, nei, dette er ikke riktig, tordnet Mercedes-sjef Toto Wolff mot dommerne i Det internasjonale bilsportforbundet (FIA).

Latifis Williams-kollega, George Russell, var krystallklar på Twitter etter løpet:

– DETTE ER UAKSEPTABELT, skriver neste års Mercedes-fører.

– Max er en fantastisk fører som har hatt en fantastisk sesong. Jeg har ingenting annet enn respekt for ham, men det som skjedde nå er helt uakseptabelt. Jeg kan ikke tro hva det er jeg nettopp har sett.

Formel 1-finalen Ekspandér faktaboks Slik endte Abu Dhabis Grand Prix: Max Verstappen Lewis Hamilton Carlos Sainz Yuki Tsunoda Pierre Gasly Valtteri Bottas Lando Norris Fernando Alonso Esteban Ocon Charles Leclerc

Hamilton tok starten

Max Verstappen hadde det beste utgangspunktet før finalen i Abu Dhabi. Han lå likt med Hamilton med 369,5 poeng i VM-sammendraget, men nederlenderen ledet med flere seire. Og han startet i beste startspor.

Forspranget ble spist opp på noen ørsmå meter. Hamilton reagerte klart raskest da de røde lysene ble slukket. Ut fra første sving tok han kommandoen.

– Det var tøft der oppe, men jeg sa til meg selv at vi skulle kjempe og ikke gi opp, sier Verstappen.

REAGERTE LYNRASKT: Lewis Hamilton (t.h.) kjørte rett forbi Max Verstappen da startsignalet gikk i Abu Dhabis Grand Prix. Foto: AHMED JADALLAH / Reuters

Da var dramatikken i gang.

– Han må gi den tilbake

Verstappens motsvar kom inn mot sving seks på den første runden. Max Verstappen bremset sent. Hamilton måtte vike. For å unngå et nytt sammenstøt tok han snarveien utenfor banen og forsvarte plassen sin.

Verstappen holdt seg imidlertid på banen – og var klar i sin tale:

– Han må gi den tilbake.

Dommerne var ikke enig. De mente nederlenderen tvang frem Hamiltons manøver. Briten fikk beholde plassen. Og han økte umiddelbart avstanden til Verstappen.

Pérez reddet spenningen

Det så ut til å bli en parademarsj for Hamilton.

Verstappens første taktiske grep – å skifte til de mest utholdende dekkene – ble umiddelbart kontret fra Mercedes-teamet.

TAKTISK GREP: Max Verstappen gikk tidlig over på de harde dekkene. Foto: KAMRAN JEBREILI / AFP

På et tidspunkt var avstanden mellom førerne snaut ti sekunder, med Ferraris Carlos Sainz mellom dem.

Men defensiv kjøring i verdensklasse fra Sergio Pérez sørget for at Hamilton tapte verdifulle sekunder til Verstappen. Plutselig var forspranget krympet til to sekunder.

– «Checo» er en legende, utbrøt Verstappen på teamradioen.

Hamilton var ikke enig. Han karakteriserte kjøringen som farlig.

– Han er en fantastisk lagkamerat, gliser Verstappen etter løpet.

Taktisk grep

Verstappen klarte imidlertid ikke å holde tritt med Mercedes-føreren. Han tapte jevnt og trutt sekunder til Hamilton.

Red Bulls siste taktiske manøver ble et siste dekkskift før runde 40, i håp om at Hamiltons dekk skulle svikte ham mot slutten av løpet. Det gjorde de ikke.

Men da Nicholas Latifi krasjet i veggen, snudde han også VM-kampen helt på hodet.

Williams-førerens kollisjon avgjorde finalen – og fratok Lewis Hamilton det som så ut til å bli en åttende, historisk VM-triumf.