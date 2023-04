Verstappen til NRK: Meiner norske Ole (21) har «uavgrensa potensial»

– Dette kan jo ikkje stemme, var den omgåande reaksjonen til 21-åringen frå Gol i Hallingdal.

I februar tikka det nemleg inn ei melding frå e-sportslaget til Max Verstappen – den regjerande verdsmeisteren i Formel 1.

Hylles av Verstappen

Verstappen køyrer for Team Redline som konkurrerer i såkalla «simracing», det vil seie bilkøyring på simulator. Det var Formel 1-stjerna sjølv som ønskte å komme i kontakt med nordmannen.

I AKSJON: Ole Steinbråten er i verdstoppen i «simracing» og køyrer for Max Verstappens lag. Foto: Jørgen Terland Gundersen / NRK

– Eg fekk vite at Verstappen hadde speida litt rundt etter nye førarar til laget. Han oppdaga namnet mitt ganske kjapt og fann han ut at han hadde lyst til å sende melding til meg, forklarer Steinbråten.

21-åringen har nemleg utmerkt seg gjennom fleire sterke resultat internasjonalt den siste tida. I mars vann han eit løp med over 15.000 deltakarar.

Etter samtaler og testing skreiv Steinbråten under for det mange reknar som det beste laget i verda innanfor simracing. Han vart offisielt presentert i sosiale medium førre veke.

Verstappen forklarer til NRK kvifor han ville ha med Steinbråten på laget.

– Ole er allereie naturleg rask, men har også motivasjonen og dedikasjonen til å jobbe hardt for å forbetre resultata sine endå meir. Og det er til sjuande og sist nøkkelen til suksess, seier han.

VERDSSTJERNE: Max Verstappen er to gonger verdsmeister i Formel 1. Foto: Asanka Brendon Ratnayake / AP

Og Verstappen seier han ser eit stort potensial i den nye norske lagkameraten sin:

– Køyringa hans er sjølvsagt allereie på eit veldig høgt nivå, elles ville han ikkje vore der han er no. Men det vakre er at potensialet er uavgrensa, men også ukjent. Eg trur det er positivt for Ole å vere omgitt av andre gode sjåførar. Det kan bidra til å gjere både han sjølv og andre endå betre.

Snakk med Verstappen fem gonger i veka

Midt i Steinbråtens eiga stove står ein simulator han anslår har ein verdi på rundt 100.000 kroner. Den består av fire skjermar, eit racingsete, ratt og pedalar. Det heile blir drive av ei kraftig datamaskin han har bygd sjølv.

Praten med Team Redline går føre seg på «voice chat» medan dei køyrer. Veldig ofte er Verstappen med i samtalen. Steinbråten anslår at dei snakkar saman opptil fem dagar i veka.

PÅ LAG: Steinbråten kjører for Verstappens e-sportslag. Foto: Jørgen Terland Gundersen / NRK RATT: Slik ser rattet til Steinbråten i simulatoren ut. Foto: Jørgen Terland Gundersen / NRK HURTIG: Det går unna når 21-åringen presser ned pedalen i simulatoren. Foto: Jørgen Terland Gundersen / NRK

– Tenkjar du innimellom på at det er litt ein surrealistisk situasjon?

– Veldig ofte. Mange av kompisane mine er store fans av Verstappen. Så då eg sa at eg sat i voice chat med han, svarte dei berre: «slutt å tull, a!».

– Det er kanskje når du ser kor ekstremt dei reagerer at du byrjar å innsjå sjølv kor stort det er, legg han til.

NRK spør Verstappen om ein kan samanlikne bilkøyring på simulator med å køyre bil i det verkelege livet.

– Totalt sett kan du det ja. Innstillingane er ganske like, det same er måten ein førebur seg til eit løp på. Og det er det vakre med det. Det einaste som manglar i simracing er sjølvsagt G-kreftene, forklarer den nederlandske formelen 1-føraren.

HØY FART: Verstappen køyrer i ofte i godt over 300 km/t. Det medfører store G-krefter. Foto: WILLIAM WEST / AFP

Frå symjing til e-sport

For Steinbråten har interessa for bilspel vore der sidan barndommen. Inspirasjonen har han frå faren som var racingførar på hobbybasis og køyrde billøp i Tyskland. Steinbråten fortel at han ofte prøvde å etterlikne konkurransane til faren gjennom bilspelet Gran Turismo.

Men hallingdølen har også drive aktivt med symjing sidan 6-årsalderen og har to NM-medaljar i premieskapet. Heilt fram til for vel eit år sidan var idretten førsteprioritet. Men då koronapandemien kom byrja han å prioritere annleis, og i januar i fjor gav han seg som symjar.

FOKUS: Praten med Verstappen går føre seg på «voice chat». Foto: Jørgen Terland Gundersen / NRK

– Det kjendest veldig rart i starten. Symjing hadde eg drive med dei siste 15 åra og det var ein veldig stor del av livet mitt. Pandemien var absolutt ein viktig grunn til kvifor eg slutta. Bassenga var nedstengde, og alle stemne vart avlyste, fortel han.

I staden byrja han å bruke stadig meir tid i simulatoren. Timane han har brukt bak rattet har no gitt han høvet til å køyre på lag med dei beste. Men å satse alt mot å bli den beste simulatorføraren i verda har ikkje alltid har vore lett.

– Eg har absolutt møtt på motstand. Spesielt har det vore periodar der ein har kjent det har vore vanskelegare å prestere fordi sjølvtilliten og farten ikkje har vore på plass. Heldigvis har eg sjølv jobba målretta og dedikert gjennom desse periodane som har gjort at dei har vore kortvarig, forklarer Steinbråten.