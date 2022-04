Verstappen serverte Hamilton den «maksimale ydmykelsen» – briten med fiaskoløp

Solberg brøt da Rovanperä vant i Kroatia etter værdramatikk

Finske Kalle Rovanperä gikk søndag til topps i Rally Kroatia etter at kraftig regnvær skapte dramatikk på tampen av løpet. Oliver Solberg brøt lørdag.

Rovanperä ledet VM-runden nærmest hele veien, men på nest siste etappe søndag skapte regnvær kjempetrøbbel for finnen. Estiske Ott Tänak truet finnen da han kjørte på mykere dekk, men på den siste fartsprøven slo finnen Tänak og knep seieren i Kroatia med 4,3 sekunder totalt.

Solberg brøt lørdag etter at han fikk skrens og kjørte av veien før eksossystemet satte for på vegetasjonen og skadet bilen såpass mye at løpet var ferdigkjørt. (NTB/NRK)