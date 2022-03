Verstappen raste i spinnvilt Formel 1-drama: – Hva i helvete er dette?

Det så ut til at det skulle bli relativt komfortabel seier for Ferrari-fører Charles Leclerc i årets første Formel 1-løp.

Men så tok Alfa Tauri-bilen til Pierre Gasly fyr, og sikkerhetsbilen måtte ut på banen. Og da samlet feltet seg, med Max Verstappen like bak Leclerc, i stedet for flere sekunder bak.

Men Leclerc og Ferrari holdt hodet kaldt, og holdt Verstappen unna.

Dobbelt Ferrari

Men da Verstappen så ut til å sikre andreplassen fikk han store problemer med bilen. Plutselig mistet han all kraft, og han var tydelig misfornøyd.

– Hva skjer med batteriet? Hva i helvete er dette? utbrøt Red Bull-sjåføren.

PROBLEMER: Red Bull havnet i kjempetrøbbel i Bahrain. Foto: Giuseppe Cacace / AP

Men vondt skulle bli verre for Red Bull. For plutselig snurret Sergio Pérez, og han fikk store problemer med motoren.

Carlos Sainz føk forbi Verstappen, og det ble til slutt dobbelt Ferrari på toppen.

– Jeg er så glad. De siste to årene har vært veldig vanskelig for laget, men vi visste dette var en strålende mulighet. Det starter på best mulig måte, med både nummer én og to. Det har ikke vært lett, men det er deilig å være tilbake i toppen, sier Leclerc etter løpet.

JUBEL: Charles Leclerc vant årets første løp til stor jubel i Ferrari-leiren. Foto: HAMAD I MOHAMMED / Reuters

Det var Leclerc som var best posisjonert etter å ha blitt nummer én i lørdagens kvalifisering. Dermed startet han side om side med regjerende verdensmester Verstappen.

Og Ferrari-føreren fikk en drømmestart på løpet, der han raskt fikk en luke ned til Verstappen og de andre konkurrentene. Det samme kan sies om sistnevnte, som distanserte Carlos Sainz og Lewis Hamilton.

Intens duell

Og etter hvert skulle vi se intens kniving mellom Leclerc og Verstappen. De to førerne byttet flere ganger på ledelsen, og etter en rolig start på løpet ble det altså plutselig høydramatisk.

Men Leclerc forsvarte seg mesterlig, og hans nederlandske konkurrent klarte ikke å holde på ledelsen.

Verstappen fikk på sin side problemer med dekkene etter noen tøffe dueller, så han havnet et godt stykke bak Ferrari-profilen.

Han fikk tydeligvis beskjed av sitt lag om å ta det rolig på første runde etter depotstoppet. Det ga han klar beskjed om at han var uenig i.

– Det er to ganger jeg har tatt det rolig på utrunden. Jeg kunne enkelt vært i ledelsen. Det gjør jeg aldri igjen! freste Verstappen.

Hamilton og Mercedes har slitt under testene og under første kvalik. Briten var aldri med i seierskampen, men reddet inn en sterk tredjeplass.

UTNYTTET DRAMAET: Lewis Hamilton tok tredjeplassen. Foto: HAMAD I MOHAMMED / Reuters

Det så lenge ut til at det lå an til femteplass, men profitterte stort av Red Bull-fiaskoen.

Men det er trolig også fest i Haas-leiren søndag kveld. Danske Kevin Magnussen sjokkerte, og tok seg opp til femteplass.

– Det er sinnssykt. Det er absurd å stå i denne situasjonen nå - å bli nummer fem i et Formel 1-løp, sier dansken til Viaplay.

Om en uke får Red Bull og Mercedes mulighet til å slå tilbake mot Ferrari. Da skal det konkurreres i Saudi-Arabia.