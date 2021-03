Verdsrekordhaldaren saksøker sitt eiget forbund: – Det er eit mareritt

– Eg kan ikkje tru at dette skjer med meg, seier ein frustrert Ildefons Lima til NRK etter at han nok ein gong har blitt utelete frå Andorra sin landslagstropp.

Ildefons Lima Solà debuterte for Andorra sitt landslag tilbake i 1997, i nasjonens andre offisielle landskamp.

Sidan forbundet blei etablert har den no 41-årige fotballspelaren spelt 128 av Andorra sine 176 landskampar.

Midtstopparen er óg den mestskårande spelaren på landslaget.

– I normale omstende ville Lima vore i startellevaren. Utan tvil, fortel Marco Basco, sportsjournalist i Diari d’Andorra, til NRK.

Andorra sine sigrar Ekspandér faktaboks Andorra 2-0 Kviterussland, 26. april 2000 – vennskapskamp (Lima spelte heile kampen).

Andorra 2-0 Albania, 17. april 2002 – vennskapskamp (Lima spelte heile kampen).

Andorra 1-0 Macedonia, 13. oktober 2004 – VM-kvalifisering (Lima spelte ikkje).

San Marino 0-2 Andorra, 22. feburar 2017 – vennskapskamp (Lima spelte heile kampen og scora).

Andorra 1-0 Ungarn, 9. juni 2017 – VM-kvalifisering (Lima spelte heile kampen).

Liechtenstein 0-1 Andorra, 21. mars 2018 – vennskapskamp (Lima spelte ikkje).

Andorra 1-0 Moldova, 11. oktober 2019 – vennskapskamp (Lima spelte heile kampen).

Etterspurde obligatorisk testing

I dag står Lima i Guinness rekordbok som spelaren med lengst landslagskarriere på herresida.

No jaktar han tangering av ein annan rekord. Med berre éin offisiell kamp for landslaget i dette tiåret vil han bli den andre spelaren i historia til å representere landet sitt i fire ulike tiår.

Til no har finske Jari Litmanen rekorden for seg sjølv.

ENORM: Jari Litmanen. Her frå tida i Liverpool i 2001. Foto: DARREN STAPLES / REUTERS

Men no kan pandemien ha satt ein stoppar for tangeringa av rekorden. For då toppserien i Andorra starta opp igjen etter den første nedstenginga, skal dei ha gjort dette utan obligatorisk koronatesting.

– Eg var ikkje samd i det. Først og fremst å byrje å spele fotball utan testing, men eg forstår heller ikkje kvifor ein amatørliga måtte starte igjen, seier Lima.

Meininga hans, som president i spelarforeininga i Andorra, falt ikkje i god jord hjå forbundet.

Då landslaget skulle samlast igjen i september 2020 blei ikkje Lima inkludert.

– Dei sa at dersom eg ville å spele for landslaget, så må eg forlate spelarforeininga, og beklage for mine utsegn, fortel Lima, som i 2016 sjølv var med på å stifte spelarforeininga i Andorra.

Då Lima 17. november 2019 spelte mot Tyrkia skreiv han seg inn i Guinness rekordbok. Ein landslagskarriere som har vart i 22 år og 148 dagar er det ingen andre menn som kan vise til. Foto: Coke Gonzalez / Inter Escaldes

Saksøker forbundet

Lima nekta å trekke seg frå stillinga si, samt å beklage ovanfor forbundet.

I staden har han no gått rettens veg, og saksøker sitt eiget forbund for behandlinga han har fått.

Ildefons Lima er Andorras mest betrudde fotballspelar, men 41-åringen får ikkje spele VM-kvalifiseringa med landslaget. No går han rettens veg. Foto: Albert Gea / Reuters

Ein dommar har teke dette søksmålet til behandling, men saka har ikkje blitt handsama endå.

NRK har forsøkt å få ein kommentar frå fotballforbundet i Andorra (FAF), men dei ønskjer ikkje å kommentere saka nærare, og viser til tidlegare kommentarar.

«Dessverre har denne saka blitt kommentert så mange gongar av vår president. Så denne veka, med viktige kampar, vil vi ikkje snakke om det», skriv forbundet i ein epost til NRK.

Tidlegare har dei sagt følgande til sport.es:

«Styret held fast ved avgjersla om å midlertidig fjerne Lima frå landslaget, grunna hans ansvar som presidenten i spelarforeininga, og grunna kritikk og kommentarar, utan grunn og med falskheit, som denne foreininga har retta mot styret i FAF».

– Dette er eit mareritt. Eg fortener å forlate fotballen slik eg starta, som ein krigar, ein liten spelar for ein liten nasjon, men ein som er utruleg stolt over å vere frå Andorra, seier Lima.