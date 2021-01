Verdikampen i norsk idrett privatiseres

Menn prioriteres foran kvinner. Gutter prioriteres foran jenter. Slik har det alltid vært, også i norsk idrett. Og slik er det dessverre fortsatt, avslørte NRK i desember.

Forskjellene når det gjelder tilrettelagte muligheter er til dels graverende.

Reaksjonene var mange og sterke. En av de tydeligste var idrettspresidenten selv. Berit Kjøll sa til NRK i slutten av november at dette var «ikke akseptabelt», før hun la til «her må vi inn og kartlegge i langt større grad og se hvordan vi kan klare å endre dette, for dette er ikke godt nok.»

For idrettspresidenten og hennes kolleger i Idrettsforbundet var dette uansett det hennes venner i Tennisforbundet nok ville kalt et opplegg til smash.

Ballen i nettet

Dette er situasjonen hvor en ball kommer mot deg i passe høy og fin bue. Hvor du er plassert slik på banen at du bare skal bli stående og rolig svinge armen over hodet og slå -eller smashe, som det heter- ballen kontrollert inn på motstanderens banehalvdel til et enkelt poeng.

OPPLEGG TIL SMASH: LO og Coops initiativ legger opp til smash for Idrettsforbundet. Foto: John Donegan / AP

Og så hender det altså noen ganger at man enten svinger racketen feil eller beveger seg bitte litt galt i forhold til ballbanen- og slaget ender i nettet eller går ut. Denne type feil er noen av de mest ydmykende som er når man spiller tennis – og gjør at man plutselig er i minus i stedet for i en enkel føring. Noen ganger er det til og med for sent etter en slik feil.

Denne saken var en slik mulighet for Berit Kjøll, Karen Kvalevåg og de andre som skal styre verdidebattene på vegne av norsk idrett.

Nå er den allerede grepet av andre. Like muligheter er det talende navnet på det nye prosjektet, som skal bringe idretten konkrete steg nærmere likebehandling mellom kjønnene.

Pengene kommer fra tunge, private aktører i form av en hotellkjede, en av landets største matvarekjeder og landets største fagforening. Til sammen gir dette både tyngde, troverdighet og ikke minst potensiell gjennomslagskraft, på et område der slikt er sørgelig fraværende.

I bresjen for prosjektet står en ny idealist i sammenhengen, nemlig Svein Graff, som selv er fotballfar og i tillegg nylig avgått mediesjef for Norges Fotballforbund og en av dem som har mest erfaring med å formidle budskap om idretten på en effektiv måte.

I dette tilfelle har han inntil videre klart å privatisere hele verdidebatten i norsk idrett.

STÅR I BRESJEN: Svein Graff, tidligere mediesjef i NFF, står i spissen for det nye initiativet til LO og Coop. Foto: Terje Pedersen / NTB

Der idrettspresidenten selv lovet handling, er det i stedet det nye, private prosjektet som gir oss det.

Og i motsetning til flere verdibaserte initiativer fra så vel regjeringen som idretten selv det siste året, beholder dette prosjektet ett vesentlig element fra tankegangen i privat sektor, nemlig krav om konkret måloppnåelse.

Heldige særforbund og deres ambassadører

Midler blir gitt til i første omgang tre særforbund, som alle får dette uten selv å ha tatt initiativ. Men alle tre er så heldige å ha ambassadører som allerede har markert seg i diskusjoner rundt kårene i idretten.

Særlig gjelder dette Maren Lundby og hennes kamp for likestilling i hopp og bryterstjernen Grace Bullen og hennes meget sterke markeringer mot rasisme i idretten.

For vår beste hekkeløper, Amalie Iuel, er det en veldig god anledning til å få vist sitt engasjement for sine medkvinner i friidretten.

NYTT PROSJEKT: Grace Bullen, Abid Raja, Amalie Iuel og Maren Lundby under lanseringen av prosjektet Like Muligheter. Foto: Likemuligheter / NTB

Så langt er alt bra, og det kan det også fortsette å være. Samarbeid med næringslivet er ikke bare akseptert i norsk idrett, det er ofte en nødvendighet for å kunne opprettholde ønsket aktivitet.

Problemet er hos Idrettsforbundet, som er de som har fått vist sin manglende evne til å få på plass denne satsingen, der det åpenbart fantes både vilje og økonomiske midler tilgjengelig.

Det eneste konkrete initiativ de kan vise til siden nevnte undersøkelse i desember er noen telefoner til særforbundene. De har også pratet med én forsker om hvordan de kan jobbe videre.

Særforbundene skal uansett ikke være sensorer på om de selv gjør en god nok jobb for å bedre likestillingen, når tallene allerede har vist at de ikke gjør det.

Dessuten er dette altfor lite og for sent.

Det har ikke gått lang tid siden starten av desember, men det er akkurat i slike saker handlekraften blir så tydelig – eller enda sterkere mangel på sådan.

Handling foran ord

Den som er aller best på dette i Norge i øyeblikket er kulturminister Abid Raja.

Da rasisme ble tatt opp som et vedvarende problem i norsk idrett på forsommeren, hadde han satt ned noe han fjongt kalte en task force innen uka var omme.

MANGEL PÅ HANDLEKRAFT: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Foto: Vidar Ruud / NTB

De konkrete resultatene av gruppas arbeid gjennom sommeren er så langt begrensede, på et område som er mye mer komplekst enn man får inntrykk av da man hørte på kulturministerens presentasjon, men inntrykket av handlekraft står seg.

Og altså inntrykket av mangel på sådan. Berit Kjøll blir nok en gang symbolet på den som ikke tar effektive grep fort nok. Hun hadde en unik sjanse til å være den som sto opp for jentene, men feilet nok en gang.

Nå skal i stedet de samme særforbundene, som får lov å skinne i glansen av et tilsynelatende godt initiativ de ikke så langt har bidratt til, få vise faktisk gjennomføringskraft, styrt av andre enn sine egne ledere.

Diskusjonene har vært mer eller mindre fraværende rundt privatisering av helsevesenet det siste året.

Nå er i stedet verdidebatten i norsk idrett i praksis delprivatisert, på et område Idrettsforbundet burde ønske å være glade monopolister.

Berit Kjøll var invitert til lanseringen av Like muligheter i Holmenkollen tirsdag formiddag, men dukket ikke opp.

Det gjorde Abid Raja.

Man kan sikkert si mye om kulturministerens egentlige kunnskap om idretten, men én ting kan man ikke ta fra ham: Han kjenner, bokstavelig talt, sin besøkelsestid.

