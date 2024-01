Verdensrekord for skøyteherrene: – Tar øvelsen til et nytt nivå

Under lagtempoen i Europamesterskapet i skøyter leverte det norske herrelaget et rekordløp. Den historiske tiden ble 3.34,22.

– Det er rett og slett klasseforskjell, sier tidligere skøyteløyper Mikael Flygind Larsen til NRK.

Laget bestående av Sverre Lunde Pedersen, Sander Eitrem og Peder Kongshaug gikk inn til både verdensrekord og EM-gull i Heerenveen.

Selv klarte ikke trioen å forklare maktdemonstrasjonen og verdensrekorden.

– Da vi så 3.34 på tavlen trodde vi det nesten ikke, sier Peder Kongshaug til NRK.

Sander Eitrem sier at trioen hadde snakket seg imellom om at det kanskje var mulig å ta banerekorden i Heerenveen. Verdensrekord var aldri noe tema.

– Vi gikk ganske mye fortere enn det vi hadde trodd, sier Eitrem.

– Vi har gått noen raske drag på trening denne uken så vi visste litt hva vi skulle legge oss på, og løp er jo litt annerledes, men i dag satt det fra start og det stoppet jo aldri. Det var rått å være med på, følge Sverre Lunde Pedersen opp.

GULLGUTTER: Den norske trioen feiret med det norske flagget på nederlandsk is. Foto: NTB

– Helt sinnssyk

– De løser den lagtempoen på helt suveren måte. Det ser man på måten de går på, de går i særklasse best av alle lagene og løser det på en måte der de ser ut som én enhet i stedet for tre enkeltløpere. Det er et tog som er helt synkront. Alle går helt i takt hele veien og da optimaliserer de alt med tanke på luftmotstand. Og så har de sterke løpere og det virker som de tre gutta er i superform, sier Flygind Larsen, som fulgte lagtempoen hjemmefra.

Den gamle verdensrekorden tilhørte USA og var på 3.34,47 fra 2021. Den ble satt på høylandsbanen i Salt Lake City. Banen i Heerenveen er en lavlandsbane og den forrige lavlandsrekorden ble satt av det russiske laget under OL i Beijing.

Den tiden var på 3.36,62, og den norske rekordtiden er altså godt over to sekunder raskere enn den.

– Det er enormt. Når du ser differansen ned til Italia på 2. plass så er den helt sinnssyk. Det må nesten være en historisk differanse, sier Larsen, og sikter til faktum at Norge vant med hele seks sekunder ned til italienerne.

Nederland, som ble nummer tre, var mer enn syv sekunder bak de norske gullguttene.

– Det er en utklassing som jeg ikke tror jeg har vært med på tidligere i hvert fall, sier Lunde Pedersen om avstanden ned til Italia.

ÉN ENHET: Slik beskriver Mikael Flygind Larsen den norske lagtempo-trioen som tok både EM-gull og satte verdensrekord fredag kveld. Foto: VINCENT JANNINK / AFP

– Et nytt nivå

– Jeg tror ingen i deres villeste fantasi drømte om en verdensrekord blant gutta, sier Hege Bøkko på VGTVs sending.

Flygind Larsen sier seg enig.

– At det skulle bli verdensrekord er helt, helt i overkant. Når de klarer det så tar de øvelsen til et nytt nivå. Bokstavelig talt, sier han, og understreker:

TIDLIGERE SKØYTELØPER: Mikael Flygind Larsen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Kombinasjonen av tre løpere med rå kapasitet og den utførelsen gjør at de blir helt strålende.

For verdensrekord var aldri noe tema for den norske trioen. Sander Eitrem sier at de hadde snakket seg imellom om at det kanskje var mulig å ta banerekorden i Heerenveen. Den lød 3.37,97 - og ble med andre ord knust denne fredagskvelden.

Norge tok OL-gull i lagtempo under lekene i Kina 2022, da med Hallgeir Engebråten som en del av laget. Sander Eitrem har imidlertid klart å fylle skøytene til Engebråten.

Bronse til kvinnene

På kvinnesiden ble det norsk medalje på første forsøk i skøyte-EM enkeltdistanser. Carina Jagtøyen, Julie Nistad Samsonsen og Martine Ripsrud tok bronsen i lagsprint.

Kvinnene ble slått av Nederland og Polen.

BRONSETRIO: Julie Nistad Samsonsen, Martine Ripsrud og Carina Jagtøyen sikret bronse på kvinnenes lagsprint. Her avbildet fra et stevne i Stavanger. Foto: NTB

Norge har vært på pallen i lagsprint for kvinner i tre av fire europamesterskap. Ripsrud var også med på bronselaget i 2018 og 2022.

Norges Skøyteforbund har sendt den største norske troppen noensinne til EM i enkeltdistanser i Nederland. Hele 15 løpere har tatt turen til Heerenveen med mål om å kapre Norges første EM-gull i enkeltdistanser, noe de nå har klart.

Bronse ble det også til Ragne Wiklund på 3000 meter. Norges fremste kvinnelige skøyteløper kjempet lenge om gullet med nederlandske Marijke Groenewoud. De gikk sammen i det siste paret.

Wiklund fikk det tungt mot slutten og havnet bak nevnte Groenewoud og hennes landskvinne Irene Schouten.