– Jeg gjorde som jeg fikk beskjed om av politiet og det var en veldig kaotisk situasjon, noe som er forståelig med tanke på den tragiske ulykken som hadde skjedd. Det var en stor misforståelse av hva jeg trodde jeg ble bedt om å gjøre. Det var aldri min intensjon ikke å høre på politiet, sier Scottie Scheffler i en uttalelse til PGA.

Det ble dramatisk i morgentimene like utenfor golfbanen i Louisville i staten Kentucky fredag morgen.

For da ble Scottie Scheffler, som er rangert som den beste golfspilleren i verden, anholdt av politiet og lagt i håndjern.

I følge nyhetsbyrået AP ble en politimann påkjørt av Schefflers bil. I følge politiet falt konstabelen mot bakken og fikk «smerter, hevelser og skrubbsår på sitt venstre håndledd» etter at bilen akselererte framover.

På arrestasjonspapirene står det, ifølge AP, at politibetjenten hadde på seg en godt synlig refleksjakke da han stoppet Schefflers bil for å gi instruksjoner.

Politibetjenten ble sendt til sykehus etter hendelsen.

Litt tidligere på morgenen skal det ha vært en dødsulykke der en buss og en fotgjenger var involvert. Fotgjengeren ble erklært død på stedet, ifølge Sky Sports.

Dette førte til at det var mye politi i området.

VERDENS BESTE: Scottie Scheffler er rangert som verdens beste golfspiller. Foto: DAVID CANNON / AFP

Golfstjernen Scheffler var ifølge flere medier ikke direkte involvert i dødsulykken, men det var i forbindelse med at han var på vei inn til golfbanen at han ble anholdt av politiet.

Anholdt

På X har den profilerte ESPN-journalisten Jeff Darlington lagt ut video av det som angivelig er Scheffler som blir ført bort i håndjern. Darlington skriver følgende om hendelsen:

HÅNDJERN: Her blir Scottie Scheffler ført bort i håndjern i morgentimene. Foto: AP

«Verdensener i golf Scottie Scheffler har blitt arrestert av politiet og lagt i håndjern etter en misforståelse med trafikkflyten som førte til at Scheffler prøvde å kjøre forbi en politibetjent på vei inn på Valhalla Golf Club. Politibetjenten forsøkte å henge seg på bilen til Scheffler, og Scheffler stoppet da bilen sin ved inngangen til Valhalla. Politibetjenten startet så å rope til Scheffler at han skulle gå ut av bilen. Da Scheffler gikk ut av bilen, så dyttet politibetjenten Scheffler mot bilen og satte umiddelbart på han håndjern»

Darlington sier også på ESPNs tv-sending at Scheffler ikke hevet stemmen og forholdt seg helt rolig under hele arrestasjonen.

INFO: All informasjon om de som blir fengsla i USA blir offentliggjort. Foto: Skjermbilde

Anmeldt for overfall

På hjemmesidene til Louisville Metropolitan Department of Corrections finner man informasjon om arrestasjonen av Scottie Scheffler og et såkalt «mugshot» av han.

Ifølge den lokale nyhetskanalen WAVE News er Scheffler anmeldt for følgende:

Overfall mot politibetjent

Hensynsløs kjøring

Ignorere trafikksignaler fra betjent

Skadeverk

Samme nettsted har filmet en uttalelse fra Schefflers advokat Steve Romines. Han bekrefter at golfspilleren nå er løslatt. Romines besvarte et par spørsmål fra mediene, men hadde ikke mange forklaringer å meddele. Blant annet ønsket han ikke å svare for hvorfor Scheffler er tiltalt for overfall av tjenestemann.

MUDSHOT: Dette er fredagens første bilde av Scottie Scheffler. Her sitter han i påolitiets varetekt. ENORM INTERESSE: Et stort pressekorps ventet på Scottie Scheffler før han kom til arenaen fra politiets varetekt. PÅ VEI INN: Verdenseneren (i lyseblå skjorte) ankommer golfklubben. UT PÅ OPPVARMING: Scheffler (i hvit overdel) med caddie Ted Scott like bak. Her er han på vei ut til oppvarming etter en innholdsrik dag. OPPVARMING: Så var det ut og svinge kølla og varme opp til turnering.

Like etter klokken 15 norsk tid skriver nyhetsbyrået AP og ESPN at Scheffler har returnert til anlegget Valhalla Golf Club.

– Nå håper jeg dette blir lagt til side og jeg kan fokusere på golfspillingen, sier Scheffler.



Han ønsker også å uttrykke sin støtte og sympati til familien til mannen som omkom i ulykken fredag morgen.

– Rimelig absurd

Joakim Mikkelsen kommenterer golf for Viaplay som sender turneringen. Som mange andre er han veldig overraska over det som har skjedd.

– Det er rimelig absurd hele greia. det er liksom ikke den typen drama man venter seg i disse majorturneringene, sier Mikkelsen.

At Scheffler nå er anmeldt for blant annet overfall mot politibetjent mener Mikkelsen strider veldig mot Schefflers-karakter.

– Det ene Scottie Scheffler er kjent for er å være en engel av et menneske.

Det er golfkommentator i Discovery Per Haugsrud helt enig med Mikkelsen i.

– Scheffler er jo den snilleste i verden. Dette må være en misforståelse, sier Haugsrud.

Scheffler startet dag to av turnering rett etter klokken 16:00 fredag ettermiddag. Mikkelsen er spent på hvordan den amerikanske stjernen takler fredagens golfrunde.

– Grunnen til at han er verdensener er jo at han er et mentalt unikum. Han er god til å stenge ting ute. Men det er klart at dette er jo ganske langt utenfor hans hverdag da. At det skjer noe på golfbanen er jo vanlig, men her blir han arrestert på vei til banen og satt i fengsel. Jeg vil tro det setter en annen type støkk i deg.

– Men er det en som kan fikse å spille selv etter dette, så er det Scottie Scheffler, sier Mikkelsen.

Scheffler ligger på 12.-plass i turneringen før dag to. Turneringen går over totalt fire dager.

Hovland innledet turneringen med tre slag under par torsdag, da han blant annet leverte fem birdier. 26-åringen har hatt en tøff start på sesongen etter at han i fjor vant PGA-sluttspillet. Hovland skulle etter planen slå ut klokken 19.51. Det tidspunktet er flyttet til 21.11 som følge av det som har skjedd i morgentimene i Louisville.