Verdenscupsjefen om Kristoffersens parallellrefs: – Ja vel?

Mandag kom Henrik Kristoffersen på andreplass i parallellstorslalåm, og selv om det ble bra poengfangst i verdenscupen var han krass til konseptet etterpå.

Verdenscupsjef Atle Skårdal mener begrunnelsene til Kristoffersen gir lite mening.

– For mange tilfeldigheter? Ja vel? Hva er det som er så tilfeldig med parallellen, da?, spør Skårdal.

Kristoffersen mente mandag at den blå løypa var soleklart raskere enn den røde løypa, og at det blir feil at små detaljer skal avgjøre kampen om verdenscuppoeng i parallellbakken.

– Ja, men det har vel ikke noe med tilfeldigheter å gjøre?, svarer Skårdal til det.

– Så lenge det er kort kjøretid og kjappe avgjørelser så betyr det bare at løperne må være bedre forberedt. Det blir jo det samme som å tenke at en 100 meter er tilfeldig fordi det er kort, i forhold til en 10.000 meter, men det er ikke noen mindre sterk prestasjon å vinne 100 meter, sier verdenscupsjefen.

Vil ha egen parallellcup i fremtiden

Henrik Kristoffersens hovedpoeng etter pallplassen mandag var at parallellrennene ikke bør telle like mye som «vanlige» renn. Slik det er nå gir parallellslalåm poeng i slalåmcupen og totalcupen, mens parallellstorslalåm gir poeng i storslalåmcupen og totalen.

Skårdal er enig i at det beste hadde vært en egen cup for parallellrennene.

– Det er en grei måte å gjøre det på før vi får en egen cup. Det er det som er målsettingen vår, men det må være et visst antall renn først, så vi får kvalitet over det. Det er ikke fornuftig å lage en egen cup hvis vi har ett eller to renn, sier han.

Den blemmen har de nemlig gått på med superkombi-cupen.

– Det er samme problemstillingen som vi har med kombinasjonen, som ikke får noe «standing» internasjonalt. Det er vanskelig å skape entusiasme, og vi må passe på å ikke gjøre samme feilen med parallellen.

Det ble pallplass for Henrik Kristoffersen i Alta Badia, og dermed tok han over verdenscupledelsen fra Marcel Hirscher på 3. plass. Feil, mener Kristoffersen selv. Helt riktig, ifølge verdenscupsjefen. Foto: Tiziana Fabi / AFP

Tidligst om 4 år

Verdenscupsjefen poengterer at parallellrennene uansett vil telle på totalcupen, selv om det skulle bli en egen cup. Og det er allerede planlagt å utvide konseptet.

Atle Skårdal sier det er diskutert å opprette en egen parallellcup. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det er allerede inne et forslag på å inkludere parallell i VM 2021, og det er masse nysgjerrighet rundt dette. Det er et forsøk på å bli litt freshere i kantene, og kanskje tilby noe som er litt annerledes, sier han.

– Hvor lang tid tar det før vi får se en egen parallellcup?

– Det tar nok litt tid, for kalenderen er satt for fire år frem i tid. Ting skal diskuteres videre, og det må etablere seg i en positiv retning. Det er vanskelig å si. Sånne ting tar alltid litt tid.