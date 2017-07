Verdens raskeste nektes å møte Bolt: – En del av friidretten som irriterer meg

– Dette er en del av friidrett som irriterer meg litt. Det er en del fiksa heat. De beste møtes ikke ofte nok, det synes jeg er dumt, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

POPULÆR: Usain Bolt er fansens favoritt. Om han fortsatt er verdens raskeste mann, er mer usikkert. Svaret får vi ikke i Monaco, ettersom de største ikke får delta. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Han er på plass i Monaco for å forberede seg til Diamond League-stevnet fredag kveld. Det samme er tidenes raskeste mann, Usain Bolt, som gjør karrierens siste Diamond League-opptreden.

Også de to som har vært raskest til nå i 2017 er i Monaco. Andre De Grasse løp på fantastiske 9,69 i Stockholm, i kraftig medvind. Derfor er Christian Colemans 9,82 offisielt årsbeste i verden.

Henvist til stafett

Både De Grasse og Coleman ville løpe 100-meteren i Monaco, men er henvist til å løpe 4x100 meter stafett før hovedstevnet starter.

– Vi var inne i 100-meteren, men ble sparket ut, sier De Grasses trener Stuart McMillian til CBC Sports.

– Vi ba om en bane på 100-meteren, men foreløpig har vi ikke fått det, sier Emanuel Hudson i Colemans management til Reuters.

McMillian hevder det er Bolts ønske å slippe å møte de raske ungguttene før VM.

KRITISK: Vebjørn Rodal mener de beste må møtes oftere for å gjøre friidretten mer interessant Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Bolts management svarer via The Telegraph at de ikke har noe å gjøre med at De Grasse og Coleman ikke har fått plass på 100-meteren

Vebjørn Rodal vet mye om spillet i kulissene i friidretten. I VM og OL er det kvalifiseringskrav, kvoter og påmelding via nasjonale særforbund. I andre stevner er det, som i annen proffidrett, mer subjektive kriterier for hvem som får delta.

SUPERDUELL: Det vanket litt ekstra startpenger de gangene Vebjørn Rodal og Wilson Kipketer stilte til start samtidig. Foto: Tone Georgsen / NTB scanpix

– For sjelden

Som olympisk mester på 800-meter i 1996 var han selv en av friidrettens superstjerner.

Duellene mellom Rodal og Wilson Kipketer var en virkelig godbit for mange stevnearrangører. Nettopp derfor møttes de sjelden.

– Det var et management som sammen med stevnearrangører plukket ut et par stevner der jeg og Kipketer skulle møtes. Da ble det en interessant duell. Det kostet også arrangørene litt mer. Sånn har friidretten alltid vært, og sånn er den fortsatt. Det er litt synd, fordi det betyr at de beste møtes litt for sjelden, sier Rodal.

Han mener situasjonen før 100-meteren i Monaco er et klassisk eksempel.

– De Grasse og Coleman ville helt sikkert ha løpt 100 meter individuelt i kveld, under fantastiske forhold, mot Usain Bolt, men det lar ikke arrangørene og managementet til Bolt skje. Det er dumt, sier Rodal.

Bolt kan likevel får det tøft fredag kveld. Tidenes raskeste har «bare» løpt på 10,03 i år. Fem av de sju han møter har bedre bestenoteringer i 2017.