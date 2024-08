– Jeg tok ordet og sa at jeg kanskje trodde at grunnen for endringene i startrekkefølgen ikke holdt helt mål, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

Han snakker om et Teams-møte som nylig fant sted mellom det norske skiskytterlandslaget og to sentrale personer i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU): generalsekretær Max Cobb og sportsdirektør Daniel Böhm.

Temaet var den nye startordningen IBU ønsker å innføre i renn med individuell start (sprint og normal) kommende vinter.

I forslaget som ble sendt ut i juli, og som NRK har fått tilgang på, kommer det fram at IBU ønsker å videreføre praksisen med fire startgrupper. Den store forandringen er at de beste ikke lenger selv får velge hvilken startgruppe de skal være i.

KRITISK: Sportssjef Per Arne Botnan. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

De største stjernene har tradisjonelt valgt å gå i gruppe én.

– Mest fordi forholdene ofte er bedre tidligere. Men det handler også om muligheter for oppvarming, forklarer sportssjef Per Arne Botnan i Norges Skiskytterforbund.

I det nye systemet skal første pulje være forbeholdt løpere fra 31.-plass og utover i verdenscupen.

– Dårlig argument

Løperne fra 16.- til 30.-plass i cupen skal gå i gruppe to, mens de aller beste skal gå i gruppe tre – før de svakeste kommer helt til slutt, i gruppe fire.

Hovedargumentet for endringen er å bevare spenningen lenger, slik at rettighetshaverne på TV kan holde lenger på seerne.

Det stiller Vetle Sjåstad Christiansen og andre toppløpere seg altså svært kritisk til.

– Vi var litt usikre på om en seer som skrudde på skiskyting og ikke så noen av de beste fra start, kom til å gidde å sitte og se helt til startnummer 60-70-80 før lederen av verdenscupen starta. Det hadde i hvert fall ikke vi gjort. Da hadde vi fort zappa over på ny kanal eller noe nytt. Så det syns vi var et litt dårlig argument, sier han til NRK.

VIL FORHINDRE: Under verdenscupsprinten i Nove Mesto i 2023 vant Johannes Thingnes Bø klart med startnummer to. Foto: AP

IBU ønsker ikke å stille til intervju med NRK fordi det ikke foreligger endelig vedtak, se deres skriftlige svar nederst i saken.

Christiansen forteller at de norske utøverne i møte med IBU dro en parallell til fartsdisiplinene i alpint, der de beste starter først.

– TV-sendinga kuttes etter de tretti første. Vi vet det er 30-40-50 gode utøvere til på start. Av og til skjer det overraskelser. Da aksepterer man kanskje å lese på nyhetene etterpå at en overraskelse kom inn og slo Kilde og vant, eller kom på pallen.

– Jeg regner med at dere fikk til svar at i slalåm og storslalåm, så starter den beste etter første omgang som nummer 30 i oppkjørte løyper i finaleomgangen?

– Ja, ja. Vi fikk den servert rett i fleisen da vi nevnte alpint. Men da starter jo de beste aller, aller først i første omgang, så det er kanskje et kompromiss de gjør, sier Christiansen.

KLAR TALE: Vetle Sjåstad Christiansen mener det skal lønne seg å være best. Foto: Nordic Focus/Bildbyrån

NRKs ekspert, Ola Lunde, er derimot positiv til den foreslåtte endringen.

– Frem til nå har stort sett løpene vært avgjort til startnummer 30–40 og det har gjort at interessen for sendingene har gått drastisk ned etter at de beste har gått i mål. Dette vil gjøre skiskyting enda mer seervennlig, poengterer Lunde.

– Det vi frykter

Når utøverne protesterer, handler det imidlertid om mer enn uenighet om hva som skal til for å lokke TV-seere.

– Det er først og fremst problematisk fordi det år etter år så blir mindre og mindre snø. Det blir vanskeligere og vanskeligere å lage like forhold, sier han.

Og fortsetter med et retorisk spørsmål:

– Skal man på legge opp toppidrett til at de beste ikke skal få de beste forholdene eller de beste forutsetningene? Toppidrett og idrett beror jo på at alle skal få utnytte sitt maksimale potensial, og at de beste skal vise seg fra sin aller beste side i kamp mot hverandre.

– Blir det vanskeligere å sette opp topp ti-tipset hvis ny startordning blir innført?

– Det er et godt spørsmål.

– Er det det dere frykter?

– Det er jo det vi frykter. Men personlig så tror jeg at det kommer til å bli mye det samme. Det kommer ikke til å bli noen særlige endringer.

Det er Lunde enig i.

– De beste vil nok uansett fortsatt være best, og vi har sett seiersløp med startnummer 50 og senere flere ganger, selv om det i noen løp kan være en fordel å gå tidlig, sier NRKs ekspert.

POSITIV: Ola Lunde mener ny startordning vil gjøre skiskyting enda mer publikumsvennlig. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Vetle Sjåstad Christiansen forteller at et av utøvernes motargumenter også er at de får mindre tid til å bruke på intervjuer etter løpene hvis de kommer senere i mål.

De lanserte i stedet andre forslag til hvordan man kan fenge TV-seerne.

– Det er det å innføre litt mer showprega løp, og litt flere løp der det kanskje avgjøres på skytebanen, i alle fall hvis de er redd for norsk dominans framover. For vi er ikke så fryktelig mye bedre til å skyte enn de andre nasjonene, sier han.

Underskriftskampanje

Ifølge Christiansen er norske toppløpere langt fra alene om dette standpunktet. Han hevder de har støtte fra Frankrike, Tyskland og Sverige.

Christiansen forteller også at utøverkomiteen, hvor blant annet svenske Sebastian Samuelsson sitter, har startet underskriftskampanje blant de aktive for å stoppe den nye startordningen.

TAUS: Sebastian Samuelsson ønsker ikke å stille til intervju med NRK. Foto: Johan Axelsson / BILDBYRÅN

– Så det er ikke en undersøkelse som er sendt ut om hva man syns, men en underskriftskampanje for å stoppe forslaget?

– Ja, det var ikke noe alternativ der. Da var det å skrive under eller ikke, sier Christiansen.

NRK har vært i kontakt med Samuelsson og bedt om et intervju om IBUs forslag og den pågående underskriftskampanjen. Den svenske utøverrepresentanten svarer at han ikke ønsker å stille til intervju nå, men gir følgende skriftlige kommentar:

«Utøverkomiteen har en dialog med IBU og håper at vi kan finne en løsning som både aktive, IBU og TV kommer til å være fornøyd med. Det viktigste for oss er å representere de aktive.»

Håper på «levelig og rettferdig» løsning

NRK har altså også snakket med sportsdirektør Daniel Böhm i IBU om det nye forslaget og kritikken. Han ønsker heller ikke å stille til intervju, men IBU har følgende skriftlige uttalelse i saken:

«IBU er for tiden i diskusjoner med interessentene, inkludert utøverkomiteen, om implementeringen av nytt startgruppesystem. Noen detaljer er fortsatt til vurdering, så det ville vær prematurt å snakke om utfallet av pågående diskusjoner.»

«IBU er trygge på å få implementert et startgruppesystem som garanterer enda mer spennende konkurranser i skiskyting, og derfor en enda bedre opplevelse for TV-seere og arenapublikum, som samtidig sikrer rettferdige forhold for utøverne.»

– Det kommer nok sikkert en endring. Så får vi bare håpe at endringen blir innenfor det som at det er levelig og rettferdig, sier Per Arne Botnan.