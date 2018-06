«I lyset fra mopeden kom plutselig to store skikkelser gående over veien. De var minst tre meter høye. Kledd i svart. De kom fra ingenting og forsvant.»

Historiene til min bestefar var mange og jeg husker dem fortsatt. Og jeg tror fortsatt på dem. Hvorfor skulle han skremme meg med sånne historier hvis de ikke var sanne? Jeg var tross alt ikke gamle gutten.

Og det var disse historiene som ga meg fascinasjonen som førte meg til verdens beste keeper: Sovjets Rinat Dasajev.

«Varme» hender

Mandag, 5. juli 1982. Jeg var åtte år og skulle være med bestefar til frisøren på Otta i Gudbrandsdalen. Berntsen var navnet. Jeg husker fortsatt hva som skjedde: Jeg kastet opp. Sittende i frisørstolen.

Håvard «Vågå» Bergheim er redigerer og kreativ kraft i NRK Sport. Foto: Kim Erlandsen / NRK

Bestefar var en rolig mann. Drev treskjæring på vinteren og campingplass på sommeren. En fantastisk lekeplass for oss små. Med is og brus i kiosken. Og historiene. En av dem husker jeg fortsatt.

Dagen etter at han så de svartkledde skikkelsene i lyset fra mopeden, druknet to personer i elva, nøyaktig på samme sted.

Jeg får fortsatt grøsninger når jeg tenker på det. Men jeg tror fortsatt det er sant. Det samme er historiene om min tippoldefar. Alle snakka om at han hadde «varme» hender og at han kunne stoppe blod på uforklarlig vis. Han ville aldri snakke om det selv, men oldemor fortalte om det uforklarlige.

At det fantes mye rundt oss som kun «de» som tålte det fikk oppleve. Tippoldefar var en av disse. Hun fortalte om den gangen han kom hjem etter et besøk på en nabogård. Han hadde snudd etter å ha sett ett stort og ett lite lys i mørket på veien. Mer sa han ikke. Dagen etter døde moren og det ufødte barnet på gården. Jeg tror fortsatt på historien. Hvorfor skulle selveste oldemor fortelle meg dette hvis det ikke var sant?

Barnelegen

SOCRATES: Brasil-stjernen Socrates (t.v.) i duell med Nord-Irlands Ian Stewart under VM i 1986. Fire år tidligere var han med på å tape mot Italia. Foto: Stringer / Reuters

Men tilbake til frisørtimen. 5. juli 1982. Da vi kom hjem, fikk jeg en boks cola. Det var det som hjalp mot omgangssyke. Jeg satt på gulvet og åpnet boksen med drikke. På TV-en var det fotballkamp. VM. Det var Brasil mot Italia. Dette er første gang jeg husker å ha sett en fotballkamp. Fra denne dagen fantes det bare ett lag. Som tyske gloselekser husker jeg fortsatt laget: Zico, Eder, Junior og Falcao. Socrates var den aller største. Barnelegen, med skjegg, som røykte i pausen. Og scoret mål. Bedre ble det ikke. De var så gode at de skulle vinne alt sammen. Men tapte. I akkurat denne kampen. Mot Italia. Jeg husker det fortsatt.

Etterpå var vi alle Brasil. På banen i Sjårdalen, ei grend i Vågå, trengte man ikke motstandere. Gresstustene var vanskelige nok. De store heltene i Sjårdalen gjennom alle tider er Kluften, Steineide og Botten. Sjårdalstrioen som vant NM-stafetten i langrenn i 1963, -64 og -65.

Men i 1982 var det Brasil som var de store. Alle tok navn etter laget som på uforklarligvis hadde tapt mot Italia. Problemet var at jeg var yngst og måtte selvsagt stå i mål.

«Brasil har så gode fotballspillere at ingen vil stå i mål», fikk jeg alltid høre.

Men jeg kunne få være Rinat Dasajev. Fra Sovjetunionen. Verdens beste keeper. Fra den dagen var jeg Rinat Dasajev. Verdens beste keeper. Og jeg tror det fortsatt. Han var verdens beste keeper gjennom alle tider. I tillegg var han fra den store, mystiske naboen i øst som jeg bare hadde hørt om. Naboen som bestefar og fatter'n alltid heia på i idrett. Til min store irritasjon.

Sov i fjøset

Jeg holdt med Brå, og de heia på Zavjalov. Jeg har alltid lurt på hvorfor. Man holder jo med Norge når de deltar i konkurranse mot resten av verden? Bestefar fortalte alltid om innsatsen under 2. verdenskrig, en slags takknemlighet for hva de hadde ofret for verden. Tror også de følte en viss nærhet i måten å ha levd et liv på. Et enkelt og hardt liv. Som da bestefar og de elleve søsknene sov i fjøset på vinteren for å holde varmen i Bergheim, stedet klemt mellom fjell og elv. Og når bestemor vasket klær i elva midt på vinteren i 20 minus. Men kanskje er elva utgangspunktet for hele fasinasjonen. På 60-tallet var Otta kjent for sin skøytebane. Skandinavias Davos. Kaldt vær og sikker is gjorde at skøyteløpere fra hele verden trente på den lille plassen i Nord-Gudbrandsdalen. Fatter'n syklet til Otta midt på vinteren for å se den sovjetiske skøytekongen Grisjin. Det er stort å møte sine store helter. Da som nå. Og det er noe en aldri glemmer.

VM-laget til Brasil i 1982 er fortsatt laget som var for godt til å vinne. Håvard Berheim

«DEN SVARTE EDDERKOPP»: Sovjetunionens Lev Jarsavin spilte i svarte klær og hadde en voldsom rekkevidde. Derav kallenavnet. Kanskje var han bedre enn Rinat Dasajev. Her er han i VM i 1966, i semifinalen som Sovjet tapte 2-1 mot Vest-Tyskland. Foto: Ap

Så hvordan slutter denne historien?

Zavjalov er fortsatt den som egentlig vant i Holmenkollen da Brå brakk staven. Og VM-laget til Brasil i 1982 er fortsatt laget som var for godt til å vinne. Og verdens beste keeper gjennom alle tider? Jo, det er fortsatt Rinat Dasajev.

Som i de uforklarlige historiene til bestefar og tippoldefar, har jeg aldri sett Dasajev redde en eneste ball! Men verdens beste er han. Og jeg tror det fortsatt.

PS! Ryktene vil ha det til at det faktisk var en som var enda bedre enn Dasajev. Lev Jasjin, også han fra Sovjetunionen. Kalt «Den svarte edderkopp». For sin legendariske rekkevidde og sine svarte klær.