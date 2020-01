Verda sørgjer over Kobe Bryant

Ødegaards Sociedad knuste Mallorca

Martin Ødegaard og Real Sociedad vant 3–0 over Mallorca i La Liga søndag. Svenske Alexander Isak sendte hjemmelaget i ledelsen helt i starten av andreomgang. Et selvmål av Fran Gamez sørget for at det stod 2–0 til Real Sociedad. Ødegaard smelte til etter 81 minutter, og på returen sørget Christian Portu for 3–0. La Real er nå bare to poeng unna fjerdeplassen som gir mulighet for mesterligaspill.