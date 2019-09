Venter enorm interesse for Haaland etter mesterligashowet

Haaland skaper overskrifter rundt om i Europa tirsdag etter sitt hat trick for Salzburg i mesterligaoppgjøret mot Racing Genk.

Nordmannen får blant annet toppkarakter på en skala fra 1 til 6 på spillerbørsen i Neue Kronen Zeitung :

– Mål-monsteret slo til igjen. Hat trick i sin første CL-kamp som 19-åring. Bedre blir det ikke, skriver Østerrikes største avis.

I England starter BBC sitt kampreferat med følgende kommentar:

– Er vi i ferd med å se framveksten til en ny superstjernespiss i Europa?

Tidligere fotballagent Per A. Flod, som i sin tid hadde ansvaret for John Carew, er ikke i tvil om at de store klubbene nå vil melde sin interesse for nordmannen.

– Mange og store klubber vil være interessert, og det vil bli masse spekulasjoner, som det alltid blir når noen markerer seg. Det kjenner jeg jo til, sier Flod, og sikter til den enorme medieinteressen for Carew.

Flod har mange år med erfaring i agentbransjen, og spår at Haaland også vil få henvendelser fra en rekke useriøse agenter. Mange av disse vil forsøke å selge ham uten å ha avtale med klubbene.

– Det gjelder å holde hodet kaldt og vente på det virkelig gode tilbudet, råder han.

OVERGANGSVINDU: Eksperter tror interessen for Haaland vil være stor. Foto: LEONHARD FOEGER

– Nesten litt sjokkerende

Tidligere landslagsspiller Egil Østenstad fikk en lang utenlandskarriere i klubber som Southampton, Blackburn Rovers og Manchester City og er også gode venner med tidligere Premier League-spiller Alf Inge Haaland, som er faren til Erling Braut Haaland.

– Jeg har fulgt ham siden han var en liten guttunge og kjenner familien godt. Det gjør at det selvfølgelig er ekstra stas å se på, sier Østenstad.

Han er, som de fleste andre, imponert over 19-åringens oppvisning mot Racing Genk tirsdag.

– Det er nesten litt sjokkerende å se på ham, forteller han.

– Han har en sånn mentalitet, lyst og selvtillit i det han gjør som bare unge spillere kan ha. Han går ut på arenaer med en barnslig glede av å spille fotball. Det preger ham mer enn frykten for å ikke kunne prestere på det nivået han er. Det synes jeg er en unik egenskap som han har, sier Østenstad.

Han tror Haaland vil bli en ettertraktet spiller i det kommende januarvinduet.

– Han vil selvfølgelig være et veldig hett navn, det er han allerede. Men det beste valget for ham er kanskje å være der han er. Men samtidig utvikler han seg så fort - så hvem vet? Han er kun 19 år og har veldig god tid. Men dette vet han og familien hans best selv, mener han.

Tror på Premier League-spill

Også NRKs fotballekspert Carl Erik Torp tror interessen for Haaland vil skyte i været blant de store ligaene fremover.

– Hvis han fortsetter og ikke får en voldsom dupp nå, så kan det fort skje noe i det overgangsvinduet. Det vil være nok av agenter på tribunene fremover. Da snakker vi om alle de store ligaene. Jeg ser for meg at Haaland kommer til å spille i Premier League på et eller annet tidspunkt, kommenterer Torp.

– Han leverer på den store scenen og det er mange som legger merke til det navnet nå. Før har interessen vært i Østerrike og Norge. Nå er det hele Europa som vil snakke om denne spilleren.

STOR INTERESSE: Erling Braut Haaland er i vinden etter oppvisningen i mesterligaen. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Thore Haugstad, som er NRKs fotballskribent, mener dette var Haalands internasjonale gjennombrudd.

«Dette er nok bare begynnelsen», skriver han i en kommentar.

«To mål hadde vært bemerkelsesverdig. Tre mål er sensasjonelt. Og når det i tillegg skjer på én omgang, skaper det ringvirkninger».

Landslagssjef Lars Lagerbäck var også mektig imponert etter å ha sett Erling Braut Haalands oppvisning tirsdag.

– Det er en gutt som har beina på jorda og er positiv i hele sin holdning. Det skal bli utrolig interessant å følge denne spilleren, sa han i studioet til svenske Viasat.