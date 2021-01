Det ble nemlig en 30 kilometer med skibytte som fikk store konsekvenser for noen av Norges største skistjerner søndag.

For å ta Martin Johnsrud Sundby først: 36-åringen skøytet seg inn til en 14. plass, snaue 15 sekunder bak NM-gullvinner Iversen i mål på tremila i Granåsen.

Sundby hadde en drøm om å gå både 50 og 30 kilometer med skibytte i VM i Oberstdorf. Søndag var siste mulighet til å overbevise langrennsledelsen om at han kunne gå den øvelsen.

Men slik blir det ikke. Det sier han selv. Det blir kun 15 kilometeren som han allerede er kvalifisert til som regjerende verdensmester.

– Ja, det gjør det. Det blir et smalt fokus fremover. En enkel boble å forholde seg til de neste seks til åtte ukene. Det er greit. Det er likevel vemodig. Jeg har levd lenge med drømmen om å få gå 30 kilometer med skibytte under VM. Men jeg er rett og slett ikke god nok. Det er trist, sier Sundby.

– Jeg er for langt unna.

VEMODIG: Martin Johnsrud Sundby, her etter rennet i Granåsen søndag. Foto: Geir Olsen / NTB

– Skrote alt som har skjedd til nå

Han har også slått fra seg muligheten til å gå femmila i klassisk stil i VM. Han forstår at han er nødt til å løfte seg voldsomt fra hvor han er i øyeblikket.

– Nå kjennes det som en umulig oppgave. Men jeg gir meg aldri. Det blir et hardt kjør fremover.

Sundby hadde i det minste ikke ryggplager underveis i søndagens løp. Det gir motivasjon inn i en uhyre viktig oppkjøringsperiode.

– Det er bare å skrote alt som har skjedd til nå. Jeg må legge en plan frem til mesterskapsstart. Jeg må legge en plan og skal kanskje begynne allerede i kveld.

I tillegg til Sundby, gikk også VM-toget på tremil for Finn-Hågen Krogh, Niklas Dyrhaug, Didrik Tønseth. Alle hadde et lite håp om å kvalifisere seg til distansen, men havnet alle for langt bak.

Røthe og Iversen VM-klare

Fra før av har Sjur Røthe friplass som regjerende mester. Emil Iversen gikk seg trolig inn på det laget med NM-gull.

Bak der virker de tre gjenstående plassene åpen mellom flere landslagsløpere.

Pål Golberg tok NM-sølv søndag og er plutselig inne i diskusjonen. Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund ble nummer fire og seks, mens Johannes Høsflot Klæbo slet stort. Han skled inn til en 15. plass på hjemmebane i Granåsen. I det nest siste tremilsrennet før VM.

SEIERSPALLEN: Emil Iversen (midten, tok NM-gull foran Pål Golberg og Sjur Røthe. Foto: Geir Olsen / NTB

– Gjorde ikke lettere for de som skal ta ut laget

Klæbo sier han ikke hadde en kjempedag. Han var «på hælene» hele veien og konstaterte tidlig at han ikke kom til å kjempe om noen pallplass. Han sier det er mange grunner til det, men i bunn og grunn handler det om at han har trent mye. Og ikke sluppet opp før NM i Granåsen.

På spørsmål om han anså 30 kilometeren med skibytte søndag som viktig med tanke på VM, svarer Klæbo slik:

Johannes Høsflot Klæbo, her etter 30 kilometer med skibytte i Granåsen søndag. Foto: Geir Olsen / NTB

– Nei, jeg gjør egentlig ikke det.

Han ville være med og kjempe om edelt metall. Han gjorde det han kunne, men hadde ikke dagen.

– Så gjorde jeg det ikke lettere for de som skal ta ut det laget. Men jeg føler meg rimelig trygg på at jeg skal gå denne distansen senere, sier Klæbo.

Nå gjenstår én siste test på tremil med skibytte under verdenscupen i Lahti neste uke.

– Jeg tar den avgjørelsen i løpet av morgendagen. Men jeg drar ikke til Lahti med mål om å bevise og kvalifisere meg til noe. Det eneste som betyr noe er det som skjer i VM. Jeg ble nummer 15 i dag og går det bra i VM så er jeg fornøyd med det.

– De reaksjonene får bare komme

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum sier han har stor tillit til en utøver som Klæbo og forteller at de skal ta en diskusjon på om skistjernen skal til Lahti eller ikke.

– Kan du skjønne inn en som havner på 15. plass?

– Ja, sier Nossum.

– Hva tror du andre som vil gå VM sier til det?

– De reaksjonene får bare komme. Som tidligere også, Petter Northug ble tatt ut til VM med 67. plass i NM et år. Og han vant VM. Det er enkelte utøvere som har det i seg og presterer på det helt ekstreme, som Johannes har. De har også muligheten til å få et annet tilapsset opplegg.

– Er du forberedt på bråk?

– Jeg er alltid forberedt på bråk uansett. Spesielt rundt uttak. Det lever jeg godt med.