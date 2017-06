28-åringen har syklet færre konkurranser enn vanlig denne våren og føler seg sterk.

– Jeg har ladet batteriene, sier Laengen fornøyd til NRK.

Han sitter på en sykkelmølle foran lagbussen til sitt arabiske lag UAE og sykler syra ut av beina etter 38.-plassen på onsdagens tempoetappe i Critérium du Dauphiné.

– Det føltes bra i dag, men det gikk ikke fort nok, sier han.

Men det er ikke nå han skal være på topp i Frankrike. Om drøyt tre uker kommer han tilbake for første gang som Tour de France-syklist. Det er da det gjelder.

– Den store drømmen er en etappeseier, sier UAE-rytteren som sier han håper å komme med i flere brudd underveis.

TOUR OF CALIFORNIA: Vegard Stake Laengen imponerte i USA da han endte på sjetteplass sammenlagt i Tour of California i mai. Det var hans første konkurranse etter velten som satte han ut av spill. Foto: Chris Graythen / AFP

Hell i uhell

Men veien frem til han nylig fikk klarsignalet om Tour de France-debuten, har vært annerledes. Etter Flandern rundt veltet nordmannen og mistet over en måned med konkurranser.

Men det kan ha vært hell i uhell.

– Den velten gjorde at jeg måtte ta en del dager av sykkelen og da ble det en periode med løpsfri. Selv om det var dumt å velte der og da har jeg kanskje tjent på at jeg fikk et avbrekk.

– Jeg har ikke så mange løpsdager totalt sett i år så det er bra for resten av sesongen, sier 28-åringen.

For en av Vegard Stake Laengens styrker er at han er god til å trene på egen hånd og at han klarer å finne formen på den måten. Noe han beviste da han dro til Tour of California i mai etter en måned uten konkurranse.

Der endte han til slutt på en sterk sjetteplass sammenlagt, gg like etterpå ble han tatt ut på Tour de France-laget til UAE.

– Kan den velten ha vært det som fikset deg Tour de France-plass?

– Vanskelig å si, men for meg så funker det ofte med trening og da var det greit å få en fin treningsperiode.

«Hvordan skal dette gå?»

De mange ekstra treningstimene er det uansett veldig greit å ha i banken når han reiser til blodslitet Frankrike i starten av juli.

– Det kan være ganske harde enkeltdager hvor man tenker «hvordan skal dette gå?», og så er det fortsatt to uker igjen, men du er helt skutt. Men det pleier ofte å løsne litt etter hvert så det må man ha i bakhodet, sier nordmannen som tidligere har syklet både Spania Rundt og Giro d'Italia.

Men nå venter altså den største touren av dem alle, kanskje takket være en velt.