Vellykket operasjon etter skrekk-krasjen - men ulykken er et mysterium

– Kim er ferdig med operasjonen nå. Det var en lang operasjon, men alt gikk bra og jeg fikk akkurat se ham igjen, skriver Kim Hilanders samboer etterfulgt av et hjerte på Facebook-siden til deres felles klubb Alandia motorsport.

Meldingen ble lagt ut klokken to natt til søndag. Da hadde både Hilander, samboeren og Drag Challenge-arrangøren på Gardermoen vært gjennom noen dramatiske timer etter at svensken krasjet med et betonggjerde i nesten 300 km/t under den årlige konkurransen Drag Challenge 2018.

Svensken ble fløyet med helikopter rett til Ullevål Sykehus.

Samtidig startet jobben med å finne ut hva som gikk galt, men har vist å være vanskelig.

Løpsleder for Drag Challenge 2018 Lin Kari Amundsen Granlund Foto: Privat

– Det er et lite mysterium, sier løpsleder Lin Kari Amundsen Granlund til NRK søndag.

Hun forklarer at sykkelen har gjennomgått en grundig teknisk kontroll, hvor også dataloggen til sykkelen er sjekket, uten at teamet har funnet noen klar årsak.

– Vi har også sjekket alt vi kan på banen og sett at den er i orden, sier Granlund som har snakket med Hilanders samboer.

Usikker på årsaken selv

– Han er også selv usikker på hva som skjedde og har derfor spurt om å få tilsendt alt vi har av filmer og andre ting, sier løpslederen.

Som videoen over viser skeinet svensken over til venstre og treffer et betonggjerde i en fart som skal ha vært så høy som 297 km/t.

Ifølge Granlund er det ikke uvanlig at det skjer små ulykker i dragracing, men sjelden noe alvorlig. Derfor er de ekstra interessert i å finne årsaken til denne.

– Det skjer ulykker støtt og stadig, men det går alltid bra fordi vi har så høy sikkerhet. Ulykker som er så alvorlig som i går, der vi må tilkalle helikopter, skjer toppen hvert andre eller tredje år, forklarer hun.

– Hadde gått verre uten beskyttelsesklær

Ifølge løpslederen er det strenge regler for beskyttelsesklær og - utstyr.

– Han hadde både skinnklær, ryggskinne og hjelm. Uten det hadde det gått mye verre.

Hilander sendte selv en hilsen til Drag Challenge-arrangøren etter operasjonen.

– Han skrev at alt har gått utrolig bra, sier Granlund.

Drag Challenge 2018 er en del av det nordiske mesterskapet og har blitt arrangert på Gardermoneon i nesten 30 år. Det nordiske mesterskapet består av fire runder, de andre går i Sverige og Finland, men det er konkurransen på Gardermoen som er den største og sesongens høydepunkt for førerne.

Ifølge Granlund har det ikke vært flere uhell under årets konkurranse enn Kim Hilanders skrekk-krasj.