Veien til Riyadh

Selve fotballen var ingen stor nyhet da VM begynte på søndag. Det mest spesielle – og urovekkende – fant sted på tribunen, hvor Gianni Infantino satt med sine allierte (se bildet).

Til høyre hadde han emiren av Qatar. Det gir mening, for Infantino er glad i vertene.

Men til venstre satt kronprinsen av Saudi-Arabia, Mohammed bin Salman, herskeren av et land som står bak brudd på menneskerettigheter som er verre enn i Qatar. Det var ingen åpenbar grunn til at han skulle være der, for Saudi-Arabia spilte ikke.

Dessverre er Infantino og Bin Salman gode venner. Det forventes at Saudi-Arabia skal by på VM i 2030. Bildet av de to sa langt mer enn tusen ord.

Dette kan være retningen fotballen er på vei.

Drap og henrettelser

Qatar er en tragedie som aldri må gjentas. Denne turneringen ble stemt frem av en korrupt komité, før den ble arrangert med en prislapp på 200 milliarder dollar og flere tusen menneskeliv.

Neste VM er i USA, Canada og Mexico, men landene for 2030 er ikke bestemt. I september skrev The Times at Saudi-Arabia vil søke sammen med Hellas og Egypt. De vil flytte det til vinteren, siden det er for varmt å spille ball om sommeren.

I så fall vil vi få en ny vert som Qatar. Bare større. Og verre.

Saudi-Arabia er et diktatur som etter rapportene mishandler migrantarbeidere, dreper kritikere og diskriminerer kvinner og homofile. De stod bak drapet på journalisten Jamal Khashoggi på et konsulat i Istanbul i 2018. De er involvert i krigen i Jemen. I mars henrettet de 81 personer på én dag.

Saudi-Arabia vil bruke sport for å ta fokuset bort fra dette. De eier allerede Newcastle, som drar dit på treningsleirer og spiller i nasjonens farger.

GRØNT OG HVITT: Her spiller Newcastle i tredjedraktene borte mot Manchester United 16. oktober. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Det skal si seg selv at en slik stat ikke skal kunne få VM.

Men da kjenner du ikke Gianni Infantino.

Venn med Putin

Presidenten i Fifa henger stadig med tyranner. Da VM åpnet i 2018, satt han på tribunen ved siden av Bin Salman og Vladimir Putin. I 2019 fikk Infantino en medalje av Putin som tegn på hans vennskap med Russland.

Tre år senere angrep Russland Ukraina.

FORRIGE ÅPNINGSKAMP: Her sitter den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman, Fifa-president Gianni Infantino og Russland-president Vladimir Putin på tribunen da Russland møtte Saudi-Arabia i åpningskampen i VM i 2018. Foto: ALEXEY DRUZHININ / AFP

Selv om Infantino ikke var president da Qatar kuppet VM i 2010, har han støttet dem hele veien. Kampanjen som ber Fifa om å gi 440 millioner dollar til ofrene av de dødelige arbeidsforholdene i Qatar – det samme som gis i prispenger til lagene – har han ikke lyttet til.

Syv VM-nasjoner planla å bruke bind med regnbuefarger i protest mot Qatars lover som forbyr homofili. Mandag blokkerte Fifa dette initiativet ved å true med sanksjoner.

– Ikke kritiser Qatar! sa Infantino i sin tale lørdag.

Spillet om Qatar er tapt. VM i Russland hører til historien. Det er nå Infantinos vennskap med Bin Salman som bør får alarmene til å gå.

Nye idéer

I flere år har Saudi-Arabia hvisket ting i øret til Infantino. De sto klare til å finansiere Fifas forslag om et nytt og større VM for klubblag, som ble skrinlagt.

De oppfordret Fifa til å holde VM hvert andre år, en idé Infantino prøvde hardt å selge til resten av verden, uten hell.

Journalisten som følger Fifa for The New York Times, Tariq Panja, skrev på Twitter søndag at Bin Salman nok er den statlige lederen som står nærmest Infantino. Det er umulig å ikke analysere dette i lys av en mulig VM-søknad.

I august var Infantino i Jeddah på invitasjon fra Bin Salman for å se boksekampen mellom Anthony Joshua og Oleksandr Usyk.

Så dro Infantino rett til Hellas for å møte statsminister Kyriakos Mitsotakis. Senere traff han sjefen for det greske fotballforbundet, Panagiotis Baltakos. Ingen sa rett ut at de pratet om et mulig VM i 2030, men tegnene er ikke akkurat beroligende.

Teoretisk umulig

Den gode nyheten er at Fifa i teorien ikke skal kunne gi VM til Saudi-Arabia.

I etterkant av at Qatar fikk VM i 2010, har nye mekanismer kommet på plass. I 2016 innlemmet de FNs prinsipper om menneskerettigheter.

Disse er nå del av kravene til en VM-søknad. I motsetning til prosessen i 2010, da en råtten eksekutivkomité bestående av 22 menn avgjorde, er det nå hele Fifa-kongressen som stemmer. Den består av 211 medlemmer.

Selv om Infantino skulle støtte Saudi-Arabia, er det Fifa-kongressen som sitter med stemmene.

Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Men Infantino har stor makt. Lørdag pratet han om hvordan menneskerettigheter var del av kravene til en VM-søknad. Noen spurte om dette betydde at Qatar ville fått lov til å søke på VM i dag.

– Ja, så klart, fordi VM er åpent for alle, svarte Infantino.

Og med det åpnet han i praksis døren for Saudi-Arabia.

Staten FIFA

Dette er den globale lederen for fotball. Dette er presidenten som i mars stiller til gjenvalg i Fifa uten kamp. I den nye Netflix-dokumentaren om Fifa omtales organisasjonen som en slags stat – og det er sant.

Fifa er en global representant for alle som elsker fotball. Presidenten møter statsledere verden rundt. Han fordeler penger på de ulike fotballforbundene.

Han har et ansvar for å ta avgjørelser som er til fotballens beste.

Men dette er i dag samme person som gir verden en tale full av moralske argumenter, for så å sette seg ned ved siden av Bin Salman. Før VM i Qatar fantes det et håp om at denne turneringen er en feil som aldri vil skje igjen.

Nesten alle som stemte på Qatar, er jo borte. All kritikken har jo rammet FIFA og Qatar. Selv fotballens ledere må vel ha skjønt at en ny slik tragedie må unngås?

I en logisk verden ville svaret vært ja. Med sunn fornuft burde Qatar 2022 være et unntak.

Men dette er Fifa. Dette er Infantino. Og frykten er at dette vil bli normalt.