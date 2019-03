Dommertabbe før Sterling-hattrick

Raheem Sterling sørget nærmest egenhendig for at Manchester City slo Watford 3-1 med sine tre scoringer, men britens første mål skulle stjele oppmerksomheten. . TV-bildene viste nemlig at Sterling var soleklart i offside, men dommer Paul Tierney og kollegene godkjente målet etter en lang diskusjon. Watfords Gerard Deulofeu reduserte for gjestene.