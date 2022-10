Vart sjakkpresident mot sin vilje og fekk historias største sjakk-drama i fanget

I oktober 2022 – 50 år seinare – blir det arrangert VM i fischersjakk på Island.

Laurdag blir semifinalane spelte, men hittil har det ikkje vore like mykje rabalder som for 50 år sidan.

– Eg har ingenting å gjere med dei, svarte Thorarinsson då han fekk den ukjende telefonen.

– Men på møtet førre søndag vart du valde til president, svarte mannen i den andre enden av telefonen.

Lite visste Gudmundur Thorarinsson om kva veslebroren gjorde helga i førevegen. Han hadde nominert storebror til presidentvervet – og Gudmundur Thorarinsson vart vald.

Først var han rasande. «Kvifor i all verda nominerte du meg til president?»

Veslebror argumenterte godt:

– Berre ver president i to–tre år, så kan du trekkje deg. Det er ingenting som skjer her.

Men veslebroren skulle ta grundig feil.

PRESIDENT: Det er 50 år sidan alles auge var retta mot Gudmundur Thorarinsson. Foto: PIA RIVELSRUD / NRK

Brevet han ikkje ville ha

Det er over 50 år sidan Gudmundur Thorarinsson fekk den uventa telefonen. Dei neste åra hamna Thorarinsson ufrivillig i krysselden mellom aust og vest. I 1972 var alles auge retta mot Thorarinsson i Reykjavík.

Det starta med eit brev like etter at han tok over som sjakkpresident. Island var ønskt som arrangørby til VM-kampen mellom Boris Spasskij og Bobby Fischer.

– Det er surr. Vi har ikkje pengar til dette. Det er ingen som tilseier at vi skal drive med dette. Dei skaper berre jobb for meg, tenkte Thorarinsson.

Endå ein gong vart han overtydd. Dei sende inn ein søknad om å bli vertsby, men enda berre opp med det tredje største bodet.

– Kva var det eg sa? Dei skaper berre jobb for meg.

Framleis trudde den islandske sjakkpresidenten på rolege dagar framover, og at byen med det beste bodet skulle få VM-kampen.

Men Boris Spasskij, den regjerande verdsmeisteren, ville spele på Island. Då mangla berre utfordraren, Bobby Fischer.

Det innebar meir enn å bestille flybillettar.

– Veit du om han eksisterer?

– Det er berre to menn som sit ved eit bord og speler sjakk. Så det kan vi arrangere, seier Thorarinsson.

Men VM-kampen vart eit spetakkel få har sett maken til.

– Eg krangla mykje med Bobby Fischers advokatar, seier Gudmundur Thorarinsson til NRK.

START: Sjakkpresident Gudmundur Thorarinsson flankert av Bobby Fischer og Boris Spasskij. Foto: AP

Amerikanaren nekta å dra til Island. Spasskij hadde vore i den islandske hovudstaden i fleire dagar, men ingen hadde sett snurten av den amerikanske utfordraren. Kampen vart utsett eit par dagar, og medan han krangla med advokatane stilte Thorarinsson opp på ein pussig pressekonferanse.

– Er du bekymra, Mr. Thorarinsson?

– ... nei, svarer presidenten nølande – og blir møtt med latter frå eit digert pressekorps.

Eit par minutt seinare kom spørsmålet som seier alt om sjakk-kaoset:

– Har du nokosinne sett han? Har du noko bevis på at han faktisk eksisterer?

Vart slept opp på scena

Etter mykje om og men, etter krangling med advokatar og disputt om premiepengar, såg det ut til at alt skulle starte i juli 1972.

Det einaste som mangla på opningsseremonien var Gudmundur Thórarinsson, som framleis sat og diskuterte med Fischers advokatar.

– Eg skulle hatt fem minutt, men det var ikkje snakk om.

Representantar frå utanriksdepartementet nærast slepte Islands sjakkpresident opp på scena.

– Her har USAs utanriksminister Henry Kissinger sendt Fischer for å ta Sovjetunionen, så kjem du for seint, sa dei oppgitt til meg, fortel Thorarinsson.

PÅ ISLAND: Folkehavet i Reykjavík var stort då Fischer kom til øya i Atlanterhavet. Foto: J. Walter Green / AP

Han fekk litt ekstraarbeid, den islandske sjakkpresidenten. Etter eitt parti var Bobby Fischer rasande. Han vart forstyrra av TV-kameraa og kravde å spele resten av VM-kampen på bakrommet.

På «ping-pong-rommet» på baksida av spelearenaen vart VM-kampen avgjord. Bobby Fischer vann ein av dei mest legendariske VM-kampane.

Men utan Island hadde ikkje Bobby Fischer vore den same den dag i dag, meiner Thorarinsson.

Legendestatus

Island enda opp som einaste alternativ som VM-by. Arrangørbyane var møkk lei av Fischers krav, men Island gav Fischer ein sjanse.

– Viss vi ikkje hadde teke oss av dette, hadde ikkje Bobby vore verdsmeister. Det vart islendingane, den vesle nasjonen i Atlanterhavet, som tok risikoen.

Det vart meir enn ein VM-kamp for Bobby Fischer på Island. I 2005 fekk han Islandsk statsborgarskap etter at han var internasjonalt ettersøkt og arrestert i Tokyo. Han døydde på Island i 2008 og ligg gravlagd i den vesle byen Selfoss.

Og viss det skulle vere nokon tvil. Slik svarte Thorarinsson på spørsmålet i 1972:

– Det er eit godt spørsmål. Men eg trur vi kan vere samde om at Mr. Fischer eksisterer.